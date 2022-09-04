Врач назвал людей с повышенным риском заразиться коронавирусом

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Отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что люди с ослабленным лимфоэпителиальным кольцом, отвечающим за местный иммунитет, наиболее подвержены риску заражения штаммом коронавируса "омикрон" и его сублиниями, передает Zakon.kz.

По его словам, для людей с крепким иммунитетом текущий штамм коронавируса проблем не составит. А для тех людей, у которых местный иммунитет ослаблен, есть хронические лор-заболевания, то есть хронический риносинусит, тонзиллит, фарингит, ларингит. Если это в стадии обострения, то они цепанут эту историю, – цитирует URA.RU Зайцева. Он уточнил, что для стабильной работы иммунитета человек должен хорошо отдыхать. Те, кто хорошо летом отдохнул или на даче, или на юг съездил на море, то их местный иммунитет будет выше. А тот, кто пахал на работе и в отпуск не ходил, все время в состоянии переутомленности. Они находятся под угрозой. Владимир Зайцев Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом. Читайте также Романтические приключения и сложные решения: гороскоп на выходные Что нельзя делать в Самойлов день - народные приметы Сентябрь кардинально изменит жизнь представителей 6 знаков зодиака

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