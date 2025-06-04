Неожиданный фактор, снижающий риск аллергии, назвала врач

Домашние животные могут спасти от развития аллергии. Такое неожиданное заявление сделала российский аллерголог-иммунолог, главный врач клиники доказательной медицины, кандидат медицинских наук Ольга Жоголева, сообщает Zakon.kz.

Как отметила 4 июня 2025 года иммунолог в беседе с kp.ru, общение с животными может помочь избежать развития аллергии – особенно если контакт начинается с раннего возраста. В семьях, где дети растут рядом с кошками, собаками и другими питомцами, риск заболеть аллергией заметно снижается.

"У жителей сельской местности аллергические заболевания встречаются реже. В том числе потому, что люди с детства контактируют с большим количеством животных – от домашних до мелкого и крупного рогатого скота. Ты ухаживаешь за ними, гладишь, они трогают и лижут тебя. Это обогащает микрофлору и положительно влияет на иммунную систему". Ольга Жоголева

По ее словам, этот эффект подтверждают и исследования.

Например, в семьях, где было более пяти питомцев, дети почти не болели аллергией. А вот те, кто рос без животных, страдали от нее почти в половине случаев.

Аллерголог пояснила, что стресс сам по себе не вызывает аллергию, но может усилить ее проявления у предрасположенных людей.

"У аллергиков стресс повышает риск обострений. Это касается как эмоционального напряжения, так и физической нагрузки", – следует из слов Ольга Жоголева.

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