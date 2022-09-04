Две медали завоевали казахстанские дзюдоисты на Кубке Европы

Фото: olympic.kz

Команда Казахстана по дзюдо отметилась двумя медалями на Кубке Европы по дзюдо в Австрии, сообщает Zakon.kz.

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