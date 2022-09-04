Две медали завоевали казахстанские дзюдоисты на Кубке Европы
Фото: olympic.kz
Команда Казахстана по дзюдо отметилась двумя медалями на Кубке Европы по дзюдо в Австрии, сообщает Zakon.kz.
Как отмечает пресс-служба Национального олимпийского комитета, на вторую ступень пьедестала поднялся Ермек Амангельды (до 66 кг).
Бронзовую награду завоевал Шерзод Давлатов, выступающий в весе до 60 кг.
Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ