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Две медали завоевали казахстанские дзюдоисты на Кубке Европы

спортсмены Фото: olympic.kz
Команда Казахстана по дзюдо отметилась двумя медалями на Кубке Европы по дзюдо в Австрии, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба Национального олимпийского комитета, на вторую ступень пьедестала поднялся Ермек Амангельды (до 66 кг).

Бронзовую награду завоевал Шерзод Давлатов, выступающий в весе до 60 кг.

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