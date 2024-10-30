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Казахстан завоевал две медали на турнире по настольному теннису в Египте

Казахстан завоевал очередные две медали на турнире по настольному теннису в Египте, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 06:40 Фото: НОК РК
Команда Казахстана по настольному теннису отметилась двумя медалями на турнире WTT Youth Contender в Исмаилии (Египет), сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, на вторую ступень пьедестала поднялись Жанерке Кошкумбаева (U19) и Жания Бекмухамбетова (U11).

До этого теннисистка Бекмухамбетова стала первой в категории до 13 лет.

Ранее сообщалось, что казахстанец завоевал "серебро" на чемпионате мира в Албании.

Как отмечает Национальный олимпийский комитет, казахстанский борец получил медаль в весовой категории до 63 килограммов.

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