Казахстан завоевал две медали на турнире по настольному теннису в Египте

Команда Казахстана по настольному теннису отметилась двумя медалями на турнире WTT Youth Contender в Исмаилии (Египет), сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, на вторую ступень пьедестала поднялись Жанерке Кошкумбаева (U19) и Жания Бекмухамбетова (U11).

До этого теннисистка Бекмухамбетова стала первой в категории до 13 лет.

Ранее сообщалось, что казахстанец завоевал "серебро" на чемпионате мира в Албании.

Как отмечает Национальный олимпийский комитет, казахстанский борец получил медаль в весовой категории до 63 килограммов.