Казахстан завоевал две медали на турнире по настольному теннису в Египте
Фото: НОК РК
Команда Казахстана по настольному теннису отметилась двумя медалями на турнире WTT Youth Contender в Исмаилии (Египет), сообщает Zakon.kz.
По информации НОК РК, на вторую ступень пьедестала поднялись Жанерке Кошкумбаева (U19) и Жания Бекмухамбетова (U11).
До этого теннисистка Бекмухамбетова стала первой в категории до 13 лет.
Ранее сообщалось, что казахстанец завоевал "серебро" на чемпионате мира в Албании.
Как отмечает Национальный олимпийский комитет, казахстанский борец получил медаль в весовой категории до 63 килограммов.
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