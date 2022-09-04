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Акмолинцы поддержали жителей соседнего региона

Акмолинцы поддержали жителей соседнего региона Фото: ГУ УВП Акмолинской облаcти
Трагедия в Костанайской области никого не оставила равнодушным. По всей стране организован сбор средств и вещей для пострадавших. Не стала исключением и Акмолинская область, сообщает Zakon.kz.

В рамках каравана милосердия на базе областного филиала партии "Аманат" объявлен сбор гуманитарной и материальной помощи. Помощь пострадавшим людям поступает сегодня со всех уголков региона.

Как рассказали в филиале партии, для помощи пострадавшим принимаются одежда, медикаменты, продукты питания, средства гигиены и многое другое.

Акмолинцы помогают жителям Костанайской области

Фото: ГУ УВП Акмолинской облаcти

Сегодня административное здание партии многолюдно. Многие жители областного центра приносят предметы первой необходимости. Одним из первых, поддержавших инициативу в оказании помощи населению соседней области, пострадавшим в результате огненной стихии, стал Ильяс Оспанов.

Люди сейчас переживают сложное время, нужно их поддержать в такой чрезвычайной ситуации. Это бесспорно. Думаю, с помощью всех казахстанцев жизнь быстро войдет в свою колею, — уверен житель Кокшетау.

К слову, сегодня, после обеда, первый транспорт с гуманитарной помощью направился уже в пункт назначения.

Погрузка гуманитарной помощи

Фото: ГУ УВП Акмолинской облаcти

Также открыт пункт приема помощи костанайцам и в областном учреждении"Қоғамдық келісім" по линии Ассамблеи народа Казахстана.

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