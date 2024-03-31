Депутаты Мажилиса встречаются с пострадавшими от паводков жителями региона

29 марта депутаты Мажилиса выехали в пострадавшие от паводков регионы. Они встретились с жителями Акмолинской, Актюбинской, Улытауской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей, сообщает Zakon.kz.

Депутаты встречаются с людьми, на месте контролируют оказание необходимой помощи, содействуют работе спасателей, координируют работу волонтеров. Там, где это необходимо, обеспечивают доставку гуманитарной помощи, говорится на сайте Мажилиса.

Фото: parlam.kz

Депутаты Юлия Кучинская и Айна Мусралимова работают в Акмолинской области. За два дня они побывали в поселке Коянды и городе Кокшетау, ознакомились с паводковой ситуацией, посетили оперативные штабы и встретились с жителями региона.

"Безусловно, сейчас главная задача – обеспечить безопасность людей. Максимально снизить материальные потери граждан. Для этого мобилизованы силы МЧС, МО, МВД и акиматов, работают волонтеры – жители населенных пунктов. Созданы оперативные штабы, групповые чаты в мессенджерах для обмена информацией и передачи заявок о потребностях", – рассказала Юлия Кучинская.

В пятницу мажилисмены Максат Толыкбай, Казыбек Алишев и Аскар Садыков вылетели в Актюбинскую область. Там они встретились с жителями Кобдинского района.

Фото: parlam.kz

Максат Толыкбай отметил, что проблема с подтоплением села стала ежегодной.

"Поселок был затоплен и в прошлом году. Тогда мы уже приезжали сюда, и с помощью государства нам удалось восстановить несколько домов для пострадавших. Но должных выводов сделано не было. В этом году видны только крыши этих домов. Все под водой", – отметил Максат Толыкбай.

Также они ознакомились с паводковой ситуацией, сложившейся в городе Актобе.

В субботу, 30 марта депутаты Аманжол Алтай и Ерболат Сатыбалдин прибыли в поселок Жезды Улытауской области. Мажилисмены встретились с пострадавшими от паводков жителями, ознакомились с текущей ситуацией на месте, а также побывали в пострадавших домах, часть из которых уже не подлежит восстановлению.

"Осмотрели дома и дворы, ушедшие под воду. Для возмещения ущерба и ликвидации последствий будут выделены необходимые средства. Рассмотрим вопрос строительства новых домов взамен пришедших в негодность", – сказал Аманжол Алтай.

В этот же день Нартай Сарсенгалиев и Сергей Пономарев прибыли в Западно-Казахстанскую область и встретились с жителями пострадавшего от паводка села Анкаты Теректинского района.

"Мы будем работать вместе с районным акиматом, чтобы члены комиссии максимально быстро и объективно оценили состояние подтопленных домов. Пока ситуация полностью не стабилизируется, мы будем находиться рядом с жителями села и держать ситуацию под контролем", – сказал Сарсенгалиев.

Мажилисмен Еркин Абиль встретился с жителями в городе Аркалык. Он отметил, что работа по устранению последствий паводка еще продолжается.

"Ситуация под контролем государства, сейчас все стабилизировалось, но вода в домах еще стоит. Все работы по устранению последствий еще ведутся, но я уверен, что в скором времени все завершится. Весь ущерб будет возмещен". Еркин Абиль

Также Абиль посетил Амангельдинский и Жангельдинский районы Костанайской области, встретился с местными жителями и осмотрел пострадавшие дома. В планах также посещение областного центра.

Фото: parlam.kz

30 марта по итогам оперативного совещания под председательством президента премьер-министр Бектенов пообещал, что пострадавшим от стихии весь ущерб будет возмещен. Глава государства принес свои извинения пострадавшим во время паводков.

По итогам Республиканского штаба стало известно, что из зон ЧС всего эвакуировали 11 306 человек; в пунктах сбора находятся 5456 человек; восстанавливаются 40 размывов автодорог, мост и 39 дорожных полотен. На восстановительные работы и строительство жилищ, разрушенных вследствие ЧС, будут выделены средства из резервов правительства РК и местных исполнительных органов.