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Алматинцы собирают помощь для пострадавших от пожаров в Костанайской области

Алматинцы собирают помощь для пострадавших от пожаров в Костанайской области Фото: Instagram/qostanai_tjd
Алматинский городской филиал партии AMANAT одним из первых отреагировал на произошедшие в Костанайской области трагические события, организовав пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших, сообщает Zakon.kz.

Он развернут в коворкинг центре молодежного крыла "Жастар Рухы".

Как сообщил представитель МК Акежан Кенесов, более 40 человек, в том числе волонтеры из числа партийцев и членов молодежного крыла, в настоящее время активно занимаются сбором для пострадавших продуктов питания, средств гигиены, одежды и так далее.

Сейчас уже идет погрузка в КАМАЗы. На сегодня мы готовы направить из Алматы в Костанайскую область четыре, а если удастся, то пять фур с гуманитарной помощью. Алматинские волонтеры также намерены принять участие в восстановительных работах в пострадавших населенных пунктах, – сказал Акежан Кенесов.

Оперативно подключились к акции и неравнодушные алматинцы – предприниматели и простые горожане, депутаты маслихата.

О трагическом происшествии в Костанайской области наша семья узнала из социальных сетей. Конечно, мы не могли остаться в стороне. Узнав о сборе гуманитарной помощи, поспешили собрать продукты питания, одежду, предметы первой необходимости. В такую трудную минуту мы все должны поддержать наших соотечественников, – поделился житель Алматы Ершат Сабитов.

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