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Гуманитарный караван "Ақтөбе халқы Қостанаймен бірге!" направился в Костанайскую область

Направился в Костанайскую область Фото: Zakon.kz
Асар! Не оставим соседа в беде. Главное правило выживания в степи – это взаимовыручка. Только сообща можно помочь людям, попавшим в беду, и решить их проблемы. Такова давняя традиция казахов. Столетия проходят, а ценности и традиции не меняются, напоминает Zakon.kz.

После известия о начавшихся в Костанайской области природных пожарах и большом количестве пострадавших семей с детьми аким Актюбинской области Ералы Тугжанов поручил создать оперативный штаб по организации гуманитарной помощи пострадавшим районам.

Направился в Костанайскую область

Фото: Zakon.kz

Актюбинцы выразили готовность оказать моральную и материальную гуманитарную помощь жителям Аулиекольского, Узункольского и Карабалыкского районов соседнего региона.

Направился в Костанайскую область

Фото: Zakon.kz

Акиматом Актюбинской области в соседнюю область направляется гуманитарный автокараван с медикаментами, одеждой, продуктами питания, предметами личной гигиены и др. Тонны необходимых предметов облегчат нашим согражданам жизнь в первые дни чрезвычайной ситуации.

Направился в Костанайскую область

Фото: Zakon.kz

При филиалах партии AMANAT открыто 13 пунктов сбора гуманитарной помощи. Неравнодушные граждане приносят одежду, постельные принадлежности и предметы первой необходимости.

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Константин Вноровский
Актобе Актюбинская область
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