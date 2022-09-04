Гуманитарный караван "Ақтөбе халқы Қостанаймен бірге!" направился в Костанайскую область
После известия о начавшихся в Костанайской области природных пожарах и большом количестве пострадавших семей с детьми аким Актюбинской области Ералы Тугжанов поручил создать оперативный штаб по организации гуманитарной помощи пострадавшим районам.
Фото: Zakon.kz
Актюбинцы выразили готовность оказать моральную и материальную гуманитарную помощь жителям Аулиекольского, Узункольского и Карабалыкского районов соседнего региона.
Фото: Zakon.kz
Акиматом Актюбинской области в соседнюю область направляется гуманитарный автокараван с медикаментами, одеждой, продуктами питания, предметами личной гигиены и др. Тонны необходимых предметов облегчат нашим согражданам жизнь в первые дни чрезвычайной ситуации.
Фото: Zakon.kz
При филиалах партии AMANAT открыто 13 пунктов сбора гуманитарной помощи. Неравнодушные граждане приносят одежду, постельные принадлежности и предметы первой необходимости.