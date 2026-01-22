МВД разоблачило ОПГ, занимавшуюся нелегальной миграцией в Мангистау
19 января 2026 года в Жанаозене сотрудниками криминальной полиции была задержана организованная преступная группа, которая помогала гражданам ближнего зарубежья незаконно пересекать государственную границу, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана, злоумышленники за свои услуги получали денежное вознаграждение.
Известно, что во время обысков у подозреваемых изъяли более 500 нотариальных доверенностей, иностранные паспорта, поддельные документы, электронные носители и средства связи.
Также отмечено, что в отношении организаторов начато досудебное расследование по статье "Организация незаконной миграции" Уголовного кодекса.
Тем временем Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) выступило с напоминанием, что казахстанцы, которые находятся и работают в Корее без законных оснований, могут добровольно покинуть страну без штрафов и запрета на повторный въезд.
