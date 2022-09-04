Загорелся лес в Восточно-Казахстанской области

На территории КГУ "Зыряновское лесное хозяйство", Быковское лесничество загорелась трава и кустарник. Предварительная площадь пожара - 167 га, сообщает Zakon.kz.

Незамедлительно была организована работа лесников пожарных ДЧС ВКО, местных исполнительных органов.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО, работа по ликвидации осложнена труднодоступной горной местностью.

Для визуального обследования задействован самолет АН-2 Казавиалесоохраны.

Угрозы населенным пунктам нет.

Всего в ликвидации задействовано: 344 человека и 25 единиц техники ДЧС ВКО, лесхоза, МИО и Казавиалесохраны. На тушении задействован вертолет АП ВКО МИ-8 с водосливным устройством. На данный момент произведено 3 сброса воды объемом 9 тонн. Пресс-служба ДЧС ВКО

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В ДЧС ВКО и на месте пожара работают оперативные штабы.