Загорелся лес в Восточно-Казахстанской области
Фото: shygysqaz_tjd
На территории КГУ "Зыряновское лесное хозяйство", Быковское лесничество загорелась трава и кустарник. Предварительная площадь пожара - 167 га, сообщает Zakon.kz.
Незамедлительно была организована работа лесников пожарных ДЧС ВКО, местных исполнительных органов.
Как рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО, работа по ликвидации осложнена труднодоступной горной местностью.
Для визуального обследования задействован самолет АН-2 Казавиалесоохраны.
Угрозы населенным пунктам нет.
Всего в ликвидации задействовано: 344 человека и 25 единиц техники ДЧС ВКО, лесхоза, МИО и Казавиалесохраны. На тушении задействован вертолет АП ВКО МИ-8 с водосливным устройством. На данный момент произведено 3 сброса воды объемом 9 тонн. Пресс-служба ДЧС ВКО
В ДЧС ВКО и на месте пожара работают оперативные штабы.
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