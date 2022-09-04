В Костанайской области продолжается борьба с пожарами – комиссия подсчитывает ущерб

На 18:00 огнеборцы продолжают тушить пожар в селах Аманкарагай и Озерное вдоль республиканской трассы М-36, сообщает Zakon.kz.

Тушение пожара продолжается также на 8 участках лесной зоны (5 очагов в районе села Баганалы (кромка 15 км), два очага в районе села Лесное (кромка 5 км), один очаг в селе Аманкарагай (кромка 2 км).

В тушении пожара задействованы силы и средства 193 единиц техники, 7 воздушных судов (МЧС – 4 вертолета, КазАвиаЛесохрана – 1 самолет АН-2, МО – 2 вертолета), 5 пожарных поездов, 1475 человек личного состава: МЧС - 58 единиц техники, 359 человек личного состава, 4 вертолета с водосливными устройствами (ДЧС города Нур-Султан, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, в/ч 52859 города Караганда); МВД - 61 единиц техники, 700 человек личного состава; МО - 169 человек личного состава, 2 вертолета с водосливными устройствами; Лесхоз - 33 единицы техники, 86 человек лесной охраны; РГКП "КазАвиаЛесохрана" - 3 единиц техники, 17 человек, 1 воздушное судно; МИО - 38 единиц техники, 123 человека; АО "КТЖ" - 5 пожарных поезда, 21 человек. Оперативный штаб МЧС РК

Фото: Instagram/qostanai_tjd

Вертолеты забирают воду для водосливных устройств из естественного водоема на расстоянии 25 км. С момента начала тушения пожара проведено 93 сбросов.

На 15:00 4 сентября в результате изменения погодных условий (сильный ветер) создалась угроза населенному пункту Лесное. В связи с чем произведена частичная передислокация сил и средств МВД, МО и в/ч МЧС с населенных пунктов Аманкарагай и Озерное.

Открыта горячая линия, организована работа психологов МЧС и ДЧС Костанайской области. На горячую линию МЧС поступило 30 звонков информационного характера. Также два психолога ДЧС Костанайской области, три психолога ДП Костанайской области и три психолога ТОО "Сарыарка Автопром" оказывают экстренную психологическую помощь населению в эвакопунктах Аулиекольского района. Консультативная помощь оказана 41 человеку и групповым форматом работы охвачено 45 детей.

Проведена эвакуация 1841 человека из села Озерное (250 человек), северной части села Аманкарагай (1000 человек), села Калинино (228 человек) и села Лесное (363 человека). Местными исполнительными органами организовано размещение эвакуированных в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате обеспечение их питанием.

Фото: Instagram/qostanai_tjd

Разработан и подписан протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и решение акима Костанайской области об объявлении чрезвычайной ситуации местного масштаба.

В селе Новонеженка силами воинской части 52859 МЧС РК развернуты палатки для приема пострадавшего населения.

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На данный момент в готовности находятся 3 воздушных судна МО РК в город Нур-Султан с водосливными устройствами.

Начиная с 16:00 3 сентября зарегистрирован переход пожара на жилые строения села Озерное (8 жилых домов, 1 административное здание), села Лесное (1 постройка), села Аманкарагай (98 дворов), территорию Аманкарагайской нефтебазы.

Фото: Instagram/qostanai_tjd

На данный момент комиссией местных исполнительных органов (МИО) проводится подсчет ущерба.

Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 10 человек (5 человек, включая одного несовершеннолетнего, 1 работник лесхоза, 1 работник акимата, 3 сотрудника МЧС). Все они отпущены домой.

В городе Нур-Султан по инициативе депутатов Мажилиса формируется колонна с гуманитарной помощью для пострадавших.