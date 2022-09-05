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Токаев освободил Бергенева от должности

Токаев освободил Бергенева от должности Фото: gov.kz
Касым-Жомарт Токаев освободил Адылгазы Бергенева от должности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на указ президента РК.
Указом главы государства Бергенев Адылгазы Садвокасович освобожден от должности члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Акорды.

Адылгазы Бергенев родился 15 мая 1958 года.

Трудовой стаж:

  • налоговый инспектор Бородулихинского района Семипалатинской области (1978);

  • инструктор организационного отдела Бородулихинского райисполкома Семипалатинской области (1978-1981);

  • председатель исполкома Орловского сельского Совета народных депутатов Бородулихинского района Семипалатинской области (1981-1983);

  • заведующий организационным отделом Бородулихиснкого райисполкома Семипалатинской области (1983-1984);

  • инструктор отдела сельского хозяйства Бородулихинского райкома Компартии Казахстана Семипалатинской области (1984-1986);

  • секретарь партийной организации колхоза имени Пушкина Бородулихинского района Семипалатиснкой области (1986-1990);

  • главный налоговый инспектор налоговой инспекции по Бородулихинскому району Семипалатинской области (1990-1991);

  • начальник налоговой инспекции по Бородулихинскому району Семипалатинской области (1991-1994);

  • первый заместитель начальника налоговой инспекции по Семипалатинской области (1994-1995);

  • начальник областного управления налоговой полиции по Семипалатинской области (1995-1997);

  • первый заместитель акима Семипалатинской области, и.о. акима Семипалатинской области (04.1997-05.1997);

  • первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области (1997-1998);

  • аким города Семипалатинска Восточно-Казахстанской области (06.1998-10.1998);

  • государственный инспектор организационно-контрольного отдела Администрации Президента Республики Казахстан (1998-1999);

  • заместитель акима Восточно-Казахстанской области (1999-2003);

  • государственный инспектор отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2003-2007);

  • первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области (02.2007-07.05.2008);

  • аким Восточно-Казахстанской области (07.05.2008-04.03.2009);

  • руководитель аппарата, управляющий директор в АО «НК «Казахстан Инжиниринг» (с октября 2010 по сентябрь 2017 года);

  • 4 сентября 2017 года указом президента РК назначен членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

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