Токаев освободил Бергенева от должности
Указом главы государства Бергенев Адылгазы Садвокасович освобожден от должности члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Акорды.
Адылгазы Бергенев родился 15 мая 1958 года.
Трудовой стаж:
налоговый инспектор Бородулихинского района Семипалатинской области (1978);
инструктор организационного отдела Бородулихинского райисполкома Семипалатинской области (1978-1981);
председатель исполкома Орловского сельского Совета народных депутатов Бородулихинского района Семипалатинской области (1981-1983);
заведующий организационным отделом Бородулихиснкого райисполкома Семипалатинской области (1983-1984);
инструктор отдела сельского хозяйства Бородулихинского райкома Компартии Казахстана Семипалатинской области (1984-1986);
секретарь партийной организации колхоза имени Пушкина Бородулихинского района Семипалатиснкой области (1986-1990);
главный налоговый инспектор налоговой инспекции по Бородулихинскому району Семипалатинской области (1990-1991);
начальник налоговой инспекции по Бородулихинскому району Семипалатинской области (1991-1994);
первый заместитель начальника налоговой инспекции по Семипалатинской области (1994-1995);
начальник областного управления налоговой полиции по Семипалатинской области (1995-1997);
первый заместитель акима Семипалатинской области, и.о. акима Семипалатинской области (04.1997-05.1997);
первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области (1997-1998);
аким города Семипалатинска Восточно-Казахстанской области (06.1998-10.1998);
государственный инспектор организационно-контрольного отдела Администрации Президента Республики Казахстан (1998-1999);
заместитель акима Восточно-Казахстанской области (1999-2003);
государственный инспектор отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2003-2007);
первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области (02.2007-07.05.2008);
аким Восточно-Казахстанской области (07.05.2008-04.03.2009);
руководитель аппарата, управляющий директор в АО «НК «Казахстан Инжиниринг» (с октября 2010 по сентябрь 2017 года);
4 сентября 2017 года указом президента РК назначен членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.