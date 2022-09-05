В Костанайской области создали штаб для пострадавших бизнесменов

Создан штаб для подсчета ущерба и помощи пострадавшим от пожара в Костанайской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".

Ежедневно будет формироваться сводная информация. В пострадавший регион будет направлена экспертная комиссия для проведения оценки ущерба, в случае расхождения официальных данных и фактического ущерба будет организован сбор финансовых средств пострадавшему бизнесу для возмещения фактического ущерба. Первый заместитель председателя правления НПП РК "Атамекен" Максат Кикимов

Также, по словам Максата Кикимова, достигнута договоренность с фондом "Күшімiз бірлікте" для организации сбора и выплат пострадавшим.

Пострадавшие и желающие оказать помощь могут связаться по телефонам сall-центра НПП 1432 и сотрудников РПП: + 7 777 037 77 78 , +7 705 153 91 07, +7 775 963 10 00.

По предварительным данным, в настоящее время пострадало три объекта общепита, расположенных вдоль трассы. Один из них – недействующий.

Предпринимателям после появления возможности доступа к своим предприятиям нужно тщательно фиксировать на фото и видео масштаб и характер ущерба, готовить доказательства для дальнейшего обращения за помощью. Своими силами, предварительно, составлять акты ущерба.

Пожар начался в Костанайской области 2 сентября. 3 сентября огонь распространился на ближайшие села.

Министр по ЧС Юрий Ильин сообщил, что причиной пожара могло стать и неосторожное обращение с огнем. Следственные органы будут рассматривать все возможные версии.