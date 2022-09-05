В Костанайской области создали штаб для пострадавших бизнесменов
Ежедневно будет формироваться сводная информация. В пострадавший регион будет направлена экспертная комиссия для проведения оценки ущерба, в случае расхождения официальных данных и фактического ущерба будет организован сбор финансовых средств пострадавшему бизнесу для возмещения фактического ущерба.Первый заместитель председателя правления НПП РК "Атамекен" Максат Кикимов
Также, по словам Максата Кикимова, достигнута договоренность с фондом "Күшімiз бірлікте" для организации сбора и выплат пострадавшим.
Пострадавшие и желающие оказать помощь могут связаться по телефонам сall-центра НПП 1432 и сотрудников РПП: + 7 777 037 77 78 , +7 705 153 91 07, +7 775 963 10 00.
По предварительным данным, в настоящее время пострадало три объекта общепита, расположенных вдоль трассы. Один из них – недействующий.
Предпринимателям после появления возможности доступа к своим предприятиям нужно тщательно фиксировать на фото и видео масштаб и характер ущерба, готовить доказательства для дальнейшего обращения за помощью. Своими силами, предварительно, составлять акты ущерба.
Пожар начался в Костанайской области 2 сентября. 3 сентября огонь распространился на ближайшие села.
Министр по ЧС Юрий Ильин сообщил, что причиной пожара могло стать и неосторожное обращение с огнем. Следственные органы будут рассматривать все возможные версии.