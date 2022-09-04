Версия умышленного поджога не исключается - глава ЧС РК Юрий Ильин

Министр ЧС РК Юрий Ильин рассказал журналистам о текущей ситуации в Аулиекольском районе, сообщает Zakon.kz.

Пожар начался 2 сентября около 15:10. Распространению огня способствовали высокая температура и порывистый ветер. Сначала пламя охватило большую территорию лесного массива, затем появилась угроза населенным пунктам, рассказал министр на брифинге, который освещал Хабар 24.

По словам министра, причиной могло стать и неосторожное обращение с огнем. Следственные органы, будут рассматривать все возможные версии.

Рассматриваются различные версии, как я и сказал. Мы на данное время исключаем версию природного пожара, возникшего в результате грозовых разрядов, которых не было. А остальные, все версии, начиная от неосторожного обращения с огнем, до умышленного. Открытых возгораний верховых нет, идут низовые пожары в районе населенного пункта Лесное, мы там усиливаем группировку в ночное время, для того чтобы предотвратить риски распространения на жилые массивы. Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин

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Пожар в регионе тушат третий день подряд. Создалась угроза населенным пунктам: Аманкарагай, Новонежинка, Калинино, Лесное, Озерное.

Травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести получили 5 жителей населенных пунктов, включая одного несовершеннолетнего, один работник лесхоза, один работник акимата, три сотрудника МЧС.

Утром 4 сентября во время разборов завалов в селе Аманкарагай нашли тело 86-летнего пенсионера.