Казахстан вернет тигров в Центральную Азию

Первые тигры могут появиться в Казахстане уже в 2025 году. Об этом сказал президент России Владимир Путин на международном форуме по сохранению тигра в рамках Восточного экономического форума, сообщает Zakon.kz.

В ходе видеокоференции президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уточнил, что речь идет о туранском тигре.

Последние экземпляры были замечены в 30-х годах прошлого столетия. Перед началом Великой Отечественной войны степные тигры исчезли с территории Казахстана. Правда, в древности они были саблезубыми. Сейчас мы развиваем международный проект по восстановлению популяции туранских тигров. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Российских специалистов пригласили принять участие в этом проекте.

Владимир Путин заявил, что число тигров в мире за 12 лет выросло на 40%. В тигриных заповедниках России появятся дополнительные охранные зоны.

Туранского тигра называют также каспийским и закавказским. Он обитал на территории от Турции до Западного Китая, в том числе на Кавказе, в Иране и Центральной Азии. Это было крупное животное. Взрослые самцы весили 170-240 кг и достигали 270-290 см в длину. Тигрицы мельче самцов.

В прошлом году обсуждался вопрос о том, сколько особей планируется привезти в Казахстан к 2024 году. Программой предусмотрено от 10 до 20 зверей, необходимых для формирования начальной популяции. Первые тигры появятся уже в 2024-2025 годах, отметил директор Центрально-Азиатской программы WWF (Всемирный фонд дикой природы) Григорий Мазманянц.