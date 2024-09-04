Россия готова передать своих тигров Казахстану
Фото: pixabay
На Восточном экономическом форуме во Владивостоке гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказал, что Россия готова передать своих тигров Казахстану, сообщает Zakon.kz.
Речь идет о возрождении популяции туранских тигров, которые полностью исчезли в Казахстане еще в середине прошлого века. Обитающий на Дальнем Востоке амурский тигр по генотипу наиболее схож с туранским.
"Будем ждать решения властей Казахстана. Если Казахстан этот процесс продолжит, то с точки зрения ученых, специалистов – все готово, и мы готовы Казахстану передать нужное количество подготовленных тигров", – отметил Сергей Арамилев.
На первом этапе планируется выпустить в Казахстане четырех молодых тигров, двух самцов и двух самок.
Ранее стало известно, что Токаев подписал указ о проведении республиканского референдума по АЭС.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript