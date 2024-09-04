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Россия готова передать своих тигров Казахстану

Тигров привезут в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 08:15 Фото: pixabay
На Восточном экономическом форуме во Владивостоке гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказал, что Россия готова передать своих тигров Казахстану, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о возрождении популяции туранских тигров, которые полностью исчезли в Казахстане еще в середине прошлого века. Обитающий на Дальнем Востоке амурский тигр по генотипу наиболее схож с туранским.

"Будем ждать решения властей Казахстана. Если Казахстан этот процесс продолжит, то с точки зрения ученых, специалистов – все готово, и мы готовы Казахстану передать нужное количество подготовленных тигров", – отметил Сергей Арамилев.

На первом этапе планируется выпустить в Казахстане четырех молодых тигров, двух самцов и двух самок.

Ранее стало известно, что Токаев подписал указ о проведении республиканского референдума по АЭС.

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