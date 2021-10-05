Что известно о туранском тигре, которого обсуждали Токаев и Путин

Власти Казахстана планируют возродить популяцию туранского тигра, переселив из России его "родного брата" – амурского тигра. Этот процесс называется реинтродукция, то есть переселение животных на территорию, где они ранее обитали, но откуда по каким-либо причинам исчезли. Общая стоимость первых 10 лет программы возвращения составит около 15 − 20 млн евро. В том, как можно из российского амурского тигра сделать казахстанского туранского, разбирался корреспондент zakon.kz.

Как выглядел туранский тигр

Туранского тигра называют также каспийским и закавказским. Он обитал на территории от Турции до западного Китая, в том числе на Кавказе, в Иране и Центральной Азии.

Это было крупное животное. Взрослые самцы весили 170-240 кг и достигали 270-290 см в длину. Тигрицы мельче самцов.

Источник: wwf.ru

Туранский тигр самый "пушистый" среди собратьев. Мех зимой становился гуще, шелковистее, особенно на загривке и брюхе. Отрастали у него и пышные бакенбарды, так что зверь казался лохматым в отличие от более короткошерстных южных сородичей. На передних лапах по 5 пальцев, на задних – по четыре, все с втяжными когтями. Мех окрашен в довольно яркий охристо-красновато-рыжеватый основной цвет.

Причины исчезновения

Туранского тигра не видели с 1970-х годов. В Программе по реинтродукции тигра в Казахстане сообщается, что основными причинами исчезновения животного стало прямое истребление, уничтожение местообитаний и планомерная охота на копытных, которыми питались тигры.

Источник: Программа по реинтродукции тигра в Казахстане

До прихода европейского населения местные жители не рассматривали тигра, как угрозу для жизни и, по крайней мере, мирились с его соседством. Для скотоводов тигр представлял небольшую угрозу, т.к. выпас осуществлялся в основном вне мест его обитания. Целенаправленное уничтожение тигра началось с появлением русской армии, организовавшей истребительные отряды по "зачистке" региона от тигров, начиная с 1891 г. В первой половине XX века тигров как травили стрихнином, так и ловили стальными капканами. Охотники имели возможность выгодно продать красивую шкуру, а также получить крупную премию за уничтожение хищников, - говорится в Программе реинтродукции тигра в Казахстане.

Как будет проходить переселение тигров в Казахстан

В 2018 году в Казахстане появился Иле-Балхашский резерват площадью более 415 тыс. га. Его территория включает часть дельты реки Или, пойменные, саксауловые леса и водно-болотные угодья на Южном побережье озера Балхаш. Именно сюда планируют привезти тигров.

Директор Центрально-Азиатской программы WWF (Всемирный фонд дикой природы) Григорий Мазманянц рассказал, как будет проходить процесс восстановления популяции туранского тигра.

- Во время форума межрегионального сотрудничества Владимир Путин поинтересовался у президента Токаева, как можно восстановить исчезнувший вид животного, если его уже не существует. Скажите пожалуйста, каким образом будут восстанавливать популяцию туранского тигра, если этот вид тигра исчез в природе? Ведь по логике вещей, амурский тигр и в Казахстане продолжит быть амурским, даже если является "родным братом" туранского.

- Все верно, они действительно очень похожи между собой и будь жив хоть один туранский тигр, только биолог мог бы его отличить от амурского. Когда в 2009 году проводились генетические исследования (Driscoll et. al., 2009), они показали идентичность туранской и амурской популяции. Доказано, что небольшие визуальные различия, которые раньше позволяли биологам отличать эти подвиды, во многом были связаны с фенотипическими различиями (например адаптация к окружающей среде), а не генетическими. Поэтому, по сути, используя тигра из амурской популяции, мы возвращаем точно такого же тигра, как и тот, что раньше жил в Центральной Азии. Даже небольшая разница в размерах, о которых говорил Владимир Владимирович, тоже относится к этим различиям.

После выпуска предполагается обеспечить детальный мониторинг состояния всей экосистемы Прибалхашья с возможностью оперативного реагирования на различные проблемы. Это будет касаться как гидрологического режима, обеспечивающего саму основу существования тугайных лесов и тростниковых крепей, так и численности всех копытных. И, конечно же, особое внимание будет уделено успешности размножения и динамике численности тигров.

- Сколько особей планируется привезти в Казахстан к 2024 году? Откуда их возьмут: из дикой природы или из зоопарков? Как будет проходить отбор тигров для реинтродукции?

- Программой предусмотрено от 10 до 20 зверей, необходимых для формирования начальной популяции. Мы рассчитываем, что первые тигры появятся уже в 2024–2025 годах. Всего этап переселения продлится около 10 лет. В мире существуют сложные технологии по обучению котят, рожденных от зоопарковских животных, которым дают не готовое мясо, а мясо специально разведенных животных. Так, например, действует программа по реинтродукции переднеазиатского леопарда на Кавказе. Однако, для реинтродукции тигра мы рассчитываем на тигров из дикой природы. Сейчас такие программы по переселению тигров в Амурскую область ведутся в России, полагаем, что для Казахстана звери будут отбираться схожим образом.

- Сколько сотрудников сейчас работает в резервате? Какой работой они занимаются?

- В государственном природном резервате "Иле-Балхаш" в настоящее время работает 64 сотрудника основного штата и 30 вспомогательного. Это инспекторы отдела охраны, научные сотрудники, лесники, сотрудники отдела просвещения, ну и конечно бухгалтеры, юристы, водители и сторожи. Однако людей резервату не хватает, ведь территория очень большая – более 415 тысяч гектар. Причем дороги здесь очень тяжелые и, чтобы проехать весь резерват, может не хватить целого дня.

- Сообщалось, что для реинтродукции тигров планируется восстановить привычную для них окружающую среду. В резервате идет восстановление популяции бухарского оленя. Скажите, пожалуйста, какие животные, которыми питается тигр, уже живут в резервате? Каково их количество?

- В первую очередь тигр питается кабаном, он составляет 65% ежегодного рациона тигра. Кабанов в резервате по разным мониторинговым данным от 1000 до 2000 особей. Однако чтобы восстановить всю экосистему, которая была в Южном Прибалхашье сто лет назад, кабанов и косуль недостаточно. Летом этого года было выпущено рекордное количество оленей и это не предел. C учетом выпуска бухарских оленей и рожденных в дикой природе оленят, сейчас их насчитывается почти 100 голов. Планируется привоз еще порядка 120 оленей, что обеспечит устойчивый рост данной популяции. Более того, уже в этом году WWF совместно с ПРООН и Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана планируют привезти первых 50 куланов, которые также жили ранее на этой территории. Также идет поддержка популяции джейранов (около 300 особей), которые живут на территории резервата и рядом с ним.

- Проводится ли работа с местными жителями, проживающими рядом с резерватом?

- Конечно. Работе с местными жителями уделяется особое внимание, ведь без их поддержки реализация такой амбициозной программы просто невозможна. Осуществляются проекты по финансовой поддержке местного населения для обеспечения доходов семей за счет экологически безопасных источников, ведутся различные проекты по экопросвещению, образованию молодежи и многое другое. За последние четыре года WWF профинансировал более 50-ти малых грантов в размере от 500 тысяч до 2 млн. тенге для развития экологически безопасных предпринимательских проектов местных жителей.

Кроме того, ближе к выпуску тигров будут разработаны специальные программы компенсаций ущерба за скот. Ведь даже при жестких мерах безопасности для самих жителей, которые предусмотрены программой, невозможно быть уверенными, что тигр не съест случайно зашедшую на его территорию корову или лошадь.

Айтурган Азимжанова