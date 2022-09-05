Назначен новый аким Тараза
По согласованию с Администрацией президента и Таразским городским маслихатом распоряжением акима Жамбылской области Бакытжан Орынбеков назначен акимом города Тараза.
Ранее он занимал должность председателя правления АО "НГК "Тау-Кен Самрук".
Бакытжан Орынбеков родился 20 февраля 1971 года.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Таразский государственный университет им. М. Дулати (2016), специальность "автомобили и автомобильное хозяйство, инженер-механик", "техника и технологии, горное дело".
Трудовой стаж:
президент ТОО "Тараз көлік жолы" (2000-2004);
начальник управления ГУ "Управление автомобильных дорог местного значения акимата Жамбылской области" (2004-2005);
директор департамента ГУ "Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области" (2005-2008);
начальник управления ГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области" (2008-2011);
председатель правления ТОО "Торгово-транспортная компания" (2011-2015);
заместитель председателя правления АО "Волковгеология" (2015-2016);
заместитель генерального директора РПГ на ПВХ "Резерв" КГМР МОАП РК (2016-2017);
заместитель председателя комитета по государственным материальным резервам Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (2017-2018);
директор производственного департамента АО "НГК "Тау-Кен Самрук" (2018-2019);
управляющий директор-руководитель проектного офиса АО "НГК "Тау-Кен Самрук" (2019 – 09.2021);
исполняющий обязанности, председатель правления, главный директор по управлению проектами АО "НГК "Тау-Кен Самрук" (с 15.09.2021).
5 августа аким Тараза Ержан Жилкибаев покинул пост.
5 сентября Канатбек Мадибек и Ерболат Ибрайханов были назначены заместителями акима Жамбылской области.