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Назначен новый аким Тараза

Бакытжан Орынбеков назначен акимом Тараза Фото: пресс-служба акима Жамбылской области
Бакытжан Орынбеков назначен акимом Тараза, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

По согласованию с Администрацией президента и Таразским городским маслихатом распоряжением акима Жамбылской области Бакытжан Орынбеков назначен акимом города Тараза.

Ранее он занимал должность председателя правления АО "НГК "Тау-Кен Самрук".

Бакытжан Орынбеков родился 20 февраля 1971 года.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • Таразский государственный университет им. М. Дулати (2016), специальность "автомобили и автомобильное хозяйство, инженер-механик", "техника и технологии, горное дело".

Трудовой стаж:

  • президент ТОО "Тараз көлік жолы" (2000-2004);

  • начальник управления ГУ "Управление автомобильных дорог местного значения акимата Жамбылской области" (2004-2005);

  • директор департамента ГУ "Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области" (2005-2008);

  • начальник управления ГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области" (2008-2011);

  • председатель правления ТОО "Торгово-транспортная компания" (2011-2015);

  • заместитель председателя правления АО "Волковгеология" (2015-2016);

  • заместитель генерального директора РПГ на ПВХ "Резерв" КГМР МОАП РК (2016-2017);

  • заместитель председателя комитета по государственным материальным резервам Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (2017-2018);

  • директор производственного департамента АО "НГК "Тау-Кен Самрук" (2018-2019);

  • управляющий директор-руководитель проектного офиса АО "НГК "Тау-Кен Самрук" (2019 – 09.2021);

  • исполняющий обязанности, председатель правления, главный директор по управлению проектами АО "НГК "Тау-Кен Самрук" (с 15.09.2021).

5 августа аким Тараза Ержан Жилкибаев покинул пост.

5 сентября Канатбек Мадибек и Ерболат Ибрайханов были назначены заместителями акима Жамбылской области.

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