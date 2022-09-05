150 лет исполнилось казахстанскому просветителю Ахмету Байтурсынову
5 сентября в честь юбилея Ахмета Байтурсынова планировались праздничные юбилейные мероприятия с участием Касым-Жомарта Токаева.
Из-за сильных лесных пожаров в Костанайской области часть мероприятий, в том числе и выставки на родине просветителя пришлось на время перенести. Между тем, сегодня в регион прибыл глава государства, чтобы лично оценить масштабы происшествия.
Фото: пресс-служба музея А. Байтурсынова
Образование юный Ахмет получал от местных священнослужителей, после он окончил два класса русско-казахского лицея. После завершения учебы Байтурсынов сам стать учителем и поступил в в Тургайское двухклассное русско-казахское училище. Преподавательскую деятельность Байтурсынов продолжал до 1885 года. При этом сам продолжал обучение в аульских школах.
С 1905 года, он не только занимался самообразованием, но и начал активно интересоваться политикой.
Спустя несколько лет Байтурсынова арестовали за открытую критику власти. А за несколько лет до этого, молодой ученый составил петицию, которую подписали порядка 15 тысячи человек. В документе Байтурсынов требовал предоставить казахам свободу вероисповедания, разрешить выпуск печатной прессы, прекратить отъем земельных участков у казахского народа.
После этого казахского политического деятеля посадили в тюрьму из-за попытки разжигания межнациональной розни. После восьмимесячного срока, Ахмета освободили и выслали Байтурсынова из Казахстана.
В 1917 году он переезжает в Оренбург под надзором полиции. Там же Байтурсынов знакомится с политическими деятелями Алиханом Букейхановым и Мыржакыпом Дулатулы.
Фото: adebiportal.kz
После падения царской империи, Байтурсынов со своими единомышленниками создает партию "Алаш", которая в последствии положила начало новой автономии Алаш-Орда. Это объединение просуществовало до 1920 года, пока не вошло под контроль советской власти.
Спустя девять лет Байтурсынова обвинили в подготовке вооруженного переворота в Казахской ССР и распространении антисоветских идей, его приговорили к смертной казни, но меру наказания смягчили, и заменили на арест. В тюрьме ученый и просветитель провел десять лет.
Сразу после освобождения Ахмет Байтурсынов с семьей переезжает в Алма-Ату, где в 1937 году попадает под репрессии. А в 1939 в возрасти 66 лет, казахский политический деятель был приговорен к расстрелу.
Фото: пресс-служба музея А. Байтурсынова
Сейчас именем Ахмета Байтурсынова в стране названы университеты, музеи и проспекты. А в Алматы на одноименной улице, в том доме, где ученый жил в 30-е годы, открыт дом-музей Ахмета Байтурсынова.
Фото: пресс-служба музея А. Байтурсынова