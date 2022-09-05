150 лет исполнилось казахстанскому просветителю Ахмету Байтурсынову

В Казахстане Ахмет Байтурсынов почитается как Учитель нации — "Ұлт ұстазы". Выдающийся просветитель казахского народа прошел тяжелые испытания, отстаивая национальные интересы казахов и мечты о лучшей жизни, повышая их образованность, сообщает Zakon.kz.

5 сентября в честь юбилея Ахмета Байтурсынова планировались праздничные юбилейные мероприятия с участием Касым-Жомарта Токаева.

Из-за сильных лесных пожаров в Костанайской области часть мероприятий, в том числе и выставки на родине просветителя пришлось на время перенести. Между тем, сегодня в регион прибыл глава государства, чтобы лично оценить масштабы происшествия.

Фото: пресс-служба музея А. Байтурсынова

Выдающейся просветитель, общественный деятель, ученый, основоположник казахского языка Ахмет Байтурсынов родился 5 сентября в 1872, в городе Аркалык Костанайской области.

Образование юный Ахмет получал от местных священнослужителей, после он окончил два класса русско-казахского лицея. После завершения учебы Байтурсынов сам стать учителем и поступил в в Тургайское двухклассное русско-казахское училище. Преподавательскую деятельность Байтурсынов продолжал до 1885 года. При этом сам продолжал обучение в аульских школах.

С 1905 года, он не только занимался самообразованием, но и начал активно интересоваться политикой.

Спустя несколько лет Байтурсынова арестовали за открытую критику власти. А за несколько лет до этого, молодой ученый составил петицию, которую подписали порядка 15 тысячи человек. В документе Байтурсынов требовал предоставить казахам свободу вероисповедания, разрешить выпуск печатной прессы, прекратить отъем земельных участков у казахского народа.

После этого казахского политического деятеля посадили в тюрьму из-за попытки разжигания межнациональной розни. После восьмимесячного срока, Ахмета освободили и выслали Байтурсынова из Казахстана.

В 1917 году он переезжает в Оренбург под надзором полиции. Там же Байтурсынов знакомится с политическими деятелями Алиханом Букейхановым и Мыржакыпом Дулатулы.

Фото: adebiportal.kz

Они совместно создают научно-литературную газету "Қазақ". В этом издании поднимался вопрос о культуре и образовании казахов. Правда, издание просуществовало недолго, всего несколько лет с 1913 по 1918 годы.

После падения царской империи, Байтурсынов со своими единомышленниками создает партию "Алаш", которая в последствии положила начало новой автономии Алаш-Орда. Это объединение просуществовало до 1920 года, пока не вошло под контроль советской власти.

Спустя девять лет Байтурсынова обвинили в подготовке вооруженного переворота в Казахской ССР и распространении антисоветских идей, его приговорили к смертной казни, но меру наказания смягчили, и заменили на арест. В тюрьме ученый и просветитель провел десять лет.

Сразу после освобождения Ахмет Байтурсынов с семьей переезжает в Алма-Ату, где в 1937 году попадает под репрессии. А в 1939 в возрасти 66 лет, казахский политический деятель был приговорен к расстрелу.

Фото: пресс-служба музея А. Байтурсынова

Праздничные мероприятия в честь 150-летия Ахмета Байтурсынова запланированы до конца года. В каждом регионе пройдут выставки, на которых будут представлены редкие документы, фотографии из личного архива видного политического деятеля.

Сейчас именем Ахмета Байтурсынова в стране названы университеты, музеи и проспекты. А в Алматы на одноименной улице, в том доме, где ученый жил в 30-е годы, открыт дом-музей Ахмета Байтурсынова.

Фото: пресс-служба музея А. Байтурсынова

Сейчас алматинский музей находится на реконструкции. Все культурные мероприятия, посвященные юбилею Ахмета Байтурсынова перенесены на середину октября.