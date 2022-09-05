Астрологи назвали Топ-3 зодиакальных неудачников

Эксперты по звездам назвали три знака зодиака, представители которых чаще других притягивают к себе неприятности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал FTimes.ru, в Топ-3 вошли рожденные под такими созвездиями, как Скорпион, Рыбы и Телец.

По словам астрологов, у них постоянно возникают какие-то проблемы и недоразумения.

Скорпион

Представители этого знака зодиака всегда уверены в своей правоте, ведь есть только их мнение и неправильное.

Проблем у надменных Скорпионов хватает, вот только помощников на горизонте не видно. Ведь кто пожелает связываться с таким агрессивным и упертым человеком, который в грош никого не ставит? Поэтому приходится все расхлебывать самостоятельно. Они считают себя самыми умными и мудрыми и не считаются с интересами других людей. Здесь и возникает самая главная проблема Скорпионов: они совсем не умеют находить общий язык с окружающими, ставят себя выше других и тем самым всех от себя отталкивают.

Рыбы

Рожденные под данным созвездием всю жизнь плывут по течению, и им нужно очень сильно себя переломать, чтобы выйти из зоны комфорта и что-то сделать не "благодаря", а "вопреки" и для достойного результата.

Очень часто реалии требуют от Рыб "спуститься с небес на землю" и начать действовать. Как раз в этот момент и начинаются настоящие проблемы представителей этого знака. Ведь Рыбы не привыкли что-то самостоятельно решать, и у них что ни шаг, то ошибка. Более того, в любой стрессовой ситуации они теряются и просто опускают руки, опять-таки надеясь, что кто-то решит за них их же проблему.

Телец

Тельцы не просто заложники проблем и неудач, они мастерски создают их сами, причем абсолютно на ровном месте, удивляя этим многих.

Интересно, что рожденные под этим созвездием сами придумывают себе проблему, сами плачут над ней, сами решают и потом ликуют. Однако Тельцы в ходе решения собой же созданных проблем проявляют далеко не лучшие качества своего характера (нетерпеливость, поспешность и даже агрессию). Конечно, представители этого знака не против стать счастливыми, как и другие люди, но у них это получается плохо. Ведь каждый день Тельцы находятся в поисках новой проблемы и путей ее решения. Они постоянно обвиняют судьбу в несправедливости и жестокости к ним, а на самом деле нужно всего лишь расслабиться и не искать негатив там, где его нет и быть не может.

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