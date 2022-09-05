В Казахстане охрану природных территорий хотят частично передать в частные руки

Минэкологии, геологии и природных ресурсов подготовило Консультативный документ регуляторной политики, предусматривающий внесение изменений и дополнений в законодательство республики по вопросам развития охотничьей отрасли и сохранения животного мира, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в документе, при всевозрастающем антропогенном процессе сохранить биоразнообразие запретами охоты и посредством создания только особо охраняемых природных территорий (ООПТ) нереально.

Наиболее надежный путь охраны животного мира - организация эффективного охотничьего хозяйства, в сочетании с государственной системой контроля и развитием сети ООПТ. Не менее важным направлением охотничьей отрасли является вольерное разведение животных. Фермерское разведение диких копытных могло бы стать важнейшим элементом охотничьего и сельского хозяйства (альтернативным традиционному животноводству), а также экологического туризма в Казахстане, - говорится в документе.

Как считают в ведомстве, это наиболее реальный путь сохранения и восстановления ценнейших биологических ресурсов.

В МЭГПР отмечают, что в Казахстане в отличие от многих стран существуют неограниченные возможности для размещения охотничьих парков – заброшены и никак не используются миллионы гектаров пахотных земель, не говоря уже о кустарниковых пустошах.

Законопроектом планируется внести поправки в законодательство РК по следующим направлениям:

совершенствование механизма управления охотохозяйственной отраслью;

усиления правовой защищенности субъектов охотничьего хозяйства и закрепления за ними права на возмещение понесённых ими затрат;

совершенствование механизма управления популяциями диких животных и их изучения;

привлечение частных инвестиций в ООПТ и воспроизводство редких и исчезающих видов животных;

развитие иностранного охотничьего туризма;

государственная поддержка дичеразведения охотничьих, редких и исчезающих видов диких животных.

В частности, предлагается функцию по утверждение лимита на изъятие охотничьих животных (охоту) возложить на местные акиматы.

Местный исполнительный орган владеет ситуацией на местах и более оперативно может реагировать на изменения условий обитания диких животных (климатические, антропогенные и другие) и на локальные изменения их численности, а также учитывать интересы предпринимателей и граждан региона. В связи с этим необходимо к его компетенции отнести перенос сроков охоты, утверждение лимитов на изъятие охотничьих видов животных и принятие решение на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию, - говорится в обосновании.

Кроме того, предлагается создать в Казахстане частные охраняемые природные территории. Как отмечают в министерстве, создание частных предприятий в рамках государственного и частного партнерства позволит привлечь частные инвестиции в охрану особо охраняемых природных территорий.

Данные поправки позволят частным инвесторам заниматься охраной угодий и дичеразведением на территории специально выделенных для этого зон ООПТ, повышая их привлекательность для туристов. При этом статус ООПТ не меняется и все контролирующие функции остаются за государством, - говорится в документе.

В части развития охотничьего туризма предлагается внести в законодательство соответствующие поправки. К примеру, дать возможность охотничьим хозяйствам выдавать квоту на использование редких и исчезающих видов животных, численность которых стабильно возрастает в результате охотохозяйственной деятельности.

Кроме того, для развития охотничьего туризма предлагается разрешить охотникам использование лука и арбалета.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 сентября.