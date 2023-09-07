Увеличить конкуренцию на рынке сотовой связи хотят в Казахстане

АЗРК подготовило Консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции", сообщает Zakon.kz.

Так, в документе поднимаются вопросы ценообразования на рынке топливно-энергетического комплекса, распределения частот для оказания услуг сотовой связи, регулирования деятельности товарных бирж, сокращения участия государства в экономике, доступа к информации и базам данных, внедрения института коллективных исков и ряд других.

В частности, указывается на недоступность радиочастот для новых операторов связи, монопольное ценообразование на рынке реализации энергетического угля, низкое качество медицинских услуг в государственных поликлиниках, отнесение товарных бирж к субъектам микро- и малого предпринимательства и, как следствие, отсутствие возможности проведения профилактического контроля с посещением субъектов контроля, несоблюдение обязательства ресурсодержателями по реализации биржевых товаров на товарных биржах, отсутствие фактического возмещения ущерба (вреда) по делам о нарушении прав неопределенного круга потребителей.

Для решения обозначенных проблем предлагается:

Для фундаментального развития конкуренции предусмотреть механизм ограничения участия в аукционах по распределению радиочастот для оказания услуг сотовой связи в сети 5G операторов связи, в том числе с государственным участием, уже владеющих частотами в сети 5G. Внедрение механизма сооплаты на медицинские услуги по аналогии с механизмом сооплаты на лекарственные средства и медицинские изделия в целях предоставления возможности населению использовать свои социальные отчисления. Исключить товарные биржи из категории субъектов малого и микропредпринимательства. Признать реализацию биржевых товаров субъектами доминантами вне товарных бирж злоупотреблением доминирующим положением. Внедрить институт коллективных исков, направленных на возмещение убытков и др.

Ожидания

Как ожидается, предлагаемые изменения в законодательство будут способствовать появлению новых операторов связи и росту конкуренции среди них, доступу к ограниченному ресурсу.

Изменения на рынке угля позволят проводить прозрачное ценообразование и будут способствовать доступности товара для потребителей.

В свою очередь в сфере здравоохранения повысится доступность и качество медуслуг для населения. А пакеты ГОБМП и ОСМС будут соответствовать потребностям граждан.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 сентября.

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