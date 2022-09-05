Бармен одного из ночных клубов Алматы продавала мефедрон

Представитель МВД Шугыла Турлыбек на брифинге сообщила, что бармен сбывала мефедрон на своем рабочем месте, передает корреспондент Zakon.kz.

В результате отработки канала поставки мефедрона под наблюдение сотрудников управления по противодействию наркопреступности попала бармен одного из увеселительных заведений города Алматы. Было установлено, что она организовала сбыт мефедрона на своем рабочем месте – у барной стойки ночного клуба. После трех дней наблюдения, получив достаточную доказательственную базу, сотрудники полиции задержали девушку с поличным – в момент продажи наркотика. Представитель МВД Шугыла Турлыбек

По ее словам, в ходе обыска бара, где задержанная работала около трех лет, и личного досмотра у нее были изъяты две сигаретные пачки, в которых находились пакеты с мефедроном, подготовленные к продаже.

Следственные действия были продолжены в доме, где проживала задержанная. И здесь выяснились новые подробности. Соседка задержанной рассказала, что ей позвонили из ночного клуба общие знакомые и сообщили, что ее подруга задержана. Получив известие, девушка решила спрятать наркотики, которые задержанная хранила в их доме. Но увидев на пороге сотрудников полиции, она указала место, где спрятала мефедрон и приспособления, необходимые для его расфасовки. Шугыла Турлыбек

На брифинге добавили, что пакет с наркотиками был обнаружен у торца соседнего дома. Кроме приготовленных к реализации 20 доз мефедрона, в нем были обнаружены электронные весы, упаковочный материал.

По информации МВД, в квартире при обыске было изъято еще три пакета с наркотическим веществом, всего изъято около 23 грамм мефедрона, или 77 разовых доз, которые задержанная планировала реализовать в ближайшие дни.

Возбуждено досудебное производство по факту сбыта наркотиков в особо крупном размере. Таким образом, по результатам расследования наказание 21-летней алматинки будет предусматривать лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Представитель МВД

1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу, поручил разработать Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.

Глава государства отмечал, что растущее потребление синтетических наркотиков несет большую угрозу здоровью нации. По его словам, за последние три года объем изымаемой из оборота "синтетики" вырос в 10 раз, а синтетические наркотики с каждым годом становятся дешевле и доступнее.