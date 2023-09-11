Мефедрон сбывали в одном из ночных клубов Алматы

Фото: unsplash

В одном из ночных клубов Алматы в момент сбыта мефедрона задержали 26–летнего уроженца Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

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