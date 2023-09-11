Мефедрон сбывали в одном из ночных клубов Алматы
Фото: unsplash
В одном из ночных клубов Алматы в момент сбыта мефедрона задержали 26–летнего уроженца Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.
Полицейские задержали подозреваемого – 26–летнего уроженца Жамбылской области, у которого обнаружили синтетические наркотики.
"Расфасованные свертки с дозами синтетического наркотика задержанный прятал под чехлом сотового телефона". ДП Алматы
По информации департамента по противодействию наркопреступности МВД, в клубе провели обыск, но других запрещенных предметов не обнаружили.
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Ранее сообщалось, посетители ночного клуба в Шымкенте прятали мефедрон в носках.
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