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Мефедрон сбывали в одном из ночных клубов Алматы

Посетителям ночного клуба в Алматы раздавали мефедрон Фото: unsplash
В одном из ночных клубов Алматы в момент сбыта мефедрона задержали 26–летнего уроженца Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Полицейские задержали подозреваемого – 26–летнего уроженца Жамбылской области, у которого обнаружили синтетические наркотики.


"Расфасованные свертки с дозами синтетического наркотика задержанный прятал под чехлом сотового телефона".  ДП Алматы

По информации департамента по противодействию наркопреступности МВД, в клубе провели обыск, но других запрещенных предметов не обнаружили. 

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Ранее сообщалось, посетители ночного клуба в Шымкенте прятали мефедрон в носках. 

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Жанель Абдрахманова
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