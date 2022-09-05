Как оформить гражданство Казахстана или выйти из него

Приказом МВД от 27 августа 2022 года внесены изменения в правила приема, оформления и рассмотрения органами внутренних дел ходатайств по вопросам приема в гражданство Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что прием заявлений по вопросам приема в гражданство РК и восстановления в гражданстве, в том числе в упрощенном (регистрационном) порядке, выхода из гражданства осуществляется органами внутренних дел республики по месту постоянного жительства заявителя.

Решение о приеме в гражданство, восстановлении в гражданстве, выходе из гражданства принимается президентом Казахстана.

К ходатайству о приеме в гражданство РК приобщаются следующие документы:

нотариально удостоверенное заявление об отказе от прежнего гражданства;

анкета-заявление по установленной форме;

четыре фотографии размером 3,5 x 4,5 см;

обязательство о соблюдении условий, предусмотренных законом о гражданстве;

копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего принадлежность к гражданству другого государства;

автобиография;

для кандасов, постоянно проживающих на территории РК – удостоверение кандаса;

для этнических казахов, обучающихся в высших учебных заведениях – справка из высшего учебного заведения, подтверждающая факт обучения в данном заведении;

для этнических казахов, обучающихся в высших учебных заведениях – справка о подтверждении национальности;

документ об уплате государственной пошлины или освобождении от ее уплаты;

для лиц, являющихся жертвами политических репрессий и их потомками – решение суда о реабилитации или документы, подтверждающие, что лицо является потомком жертвы политических репрессий.

Лицам, подавшим заявление о приобретении гражданства РК либо о выходе из него, по их требованию департаментом полиции выдается справка о приеме документов.

При выдаче справок от ходатайствующих лиц истребуются оригиналы документов, удостоверяющих личность, либо их электронная форма, предоставляемая посредством сервиса цифровых документов, для сверки с копиями, приобщенными к материалам дела.

При этом свидетельства, справки о государственной регистрации актов гражданского состояния, документы, удостоверяющие личность, выданные на территории республики и используемые в электронной форме посредством сервиса цифровых документов, предоставляются в распечатанном виде.

Указывается, что заявления по вопросам приема в гражданство РК и выхода из него рассматриваются в течение шести месяцев, в упрощенном порядке – в течение трех месяцев.

При этом кандасы, постоянно проживающие на территории республики, независимо от срока проживания, реабилитированные жертвы массовых политических репрессий, а также их потомки, лишенные или утратившие гражданство без их свободного волеизъявления, могут обратиться в упрощенном порядке с ходатайством на имя начальника департамента полиции.

Жалобы на решения по вопросам о принадлежности к гражданству и утраты гражданства также подаются на имя президента, который может пересмотреть решение по вопросам гражданства.

Предусматривается, что необоснованный отказ в приеме заявления по вопросам гражданства, а также другие неправомочные действия должностных лиц, нарушающие порядок рассмотрения дел о гражданстве и порядок исполнения решений по вопросам гражданства, могут быть обжалованы в досудебном порядке.

Жалоба подается в административный орган (должностному лицу), чей административный акт, административное действие (бездействие) обжалуются.

При этом административный орган (должностное лицо), чье решение, действие (бездействие) обжалуются, вправе не направлять жалобу в орган, если он в течение трех рабочих дней примет решение либо иное административное действие, полностью удовлетворяющее требованиям, указанных в жалобе.

Приказ вводится в действие с 13 сентября 2022 года.

На 1 июля 2022 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 7415 этнических казахов. Всего в страну с 1991 года вернулись 1 млн 95,3 тыс. этнических казахов.