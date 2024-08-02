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Законодательство РК

Для получения и восстановления гражданства Казахстана нужен сертификат на знание госязыка

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 09:08 Фото: gov4c.kz
Министр внутренних дел приказом от 29 июля 2024 года внес изменения в Правила приема, оформления и рассмотрения органами внутренних дел ходатайств (заявлений) по вопросам приема в гражданство РК и восстановления в гражданстве РК, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусмотрено, что помимо прочих документов к ходатайству (заявлению) о приеме в гражданство РК и при восстановлении в гражданстве РК теперь нужно прилагать сертификат, подтверждающий знание государственного языка на элементарном уровне, основы Конституции, а также историю Казахстана в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования, в соответствии с подпунктом 14) статьи 17 закона "О гражданстве Республики Казахстан".

Ходатайство (заявление) о приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве РК отклоняется при наличии оснований, предусмотренных статьей 17 закона.

Напомним, в данной статье говорится, что ходатайство отклоняется если лицо, ходатайствующее об этом: 

  • совершило преступление против человечества, предусмотренное международным правом, сознательно выступает против суверенитета и независимости РК;
  • призывает к нарушению единства и целостности территории РК;
  • осуществляет противоправную деятельность, наносящую ущерб национальной безопасности, здоровью населения;
  • разжигает межнациональную, межконфессиональную и религиозную вражду, противодействует функционированию государственного языка РК;
  • причастно к террористическим или экстремистским организациям или осуждено за террористические или экстремистские преступления;
  • находится в международном розыске, отбывает наказание по вступившему в законную силу приговору суда либо его деяния признаны судом как рецидив преступлений или опасный рецидив преступлений;
  • состоит в гражданстве другого (других) государства (государств);
  • сообщило о себе ложные сведения при обращении с ходатайством о приеме в гражданство РК или восстановлении в гражданстве РК либо без уважительной причины не представило необходимые документы в сроки, установленные законодательством РК;
  • имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления на территории РК или за ее пределами, признаваемого таковым Уголовным кодексом РК;
  • совершило преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего;
  • совершило правонарушение в сфере экономики в течение пяти лет до обращения с заявлением о приеме в гражданство РК или восстановлении в гражданстве РК;
  • неоднократно в течение пяти лет до обращения с заявлением о приеме в гражданство РК или восстановлении в гражданстве РК нарушило законодательство РК в области миграции населения;
  • утратило гражданство РК на основании подпунктов 1), 2) и 5) статьи 21 настоящего закона в течение пяти лет до обращения с заявлением о приеме в гражданство РК или восстановлении в гражданстве РК;
  • утратило гражданство РК на основании подпункта 8) части первой статьи 21 настоящего закона;
  • лишено гражданства РК на основании статьи 20-1 настоящего закона.
  • не знает государственный язык на элементарном уровне, основы Конституции РК, а также историю Казахстана в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Также поправками предусмотрено, что гражданство РК утрачивается по основаниям, предусмотренным статьей 21 закона.

В данной статье говорится, что гражданство Республики Казахстан утрачивается:

  • вследствие поступления лица на воинскую службу в службу безопасности, полицию, органы юстиции или в иные органы государственной власти и управления другого государства, за исключением случаев, предусмотренных межгосударственными договорами РК;
  • если гражданство РК приобретено в результате представления заведомо ложных сведений или фальшивых документов;
  • по основаниям, предусмотренным межгосударственными договорами РК;
  • если лицо приобрело гражданство другого государства;
  • в случае использования документов, подтверждающих гражданство другого государства после приобретения гражданства РК;
  • если брак с гражданином РК, послуживший основанием для приобретения лицом гражданства РК, признан судом недействительным;
  • по добровольному волеизъявлению ребенка, являющегося гражданином РК, переданного на усыновление иностранцам, при достижении им совершеннолетия;
  • вследствие участия лица в иностранных вооруженных конфликтах, экстремистской и (или) террористической деятельности на территории иностранного государства.

Лицо, состоящее в гражданстве РК и принявшее гражданство иностранного государства, в течение тридцати календарных дней со дня приобретения им иного гражданства обязано сообщить о факте приобретения иностранного гражданства в органы внутренних дел РК или загранучреждения РК и сдать паспорт и (или) удостоверение личности РК.

Помимо этого, обновлены формы анкет-заявлений о приеме в гражданство РК в общем, упрощенном регистрационном порядке или восстановлении в гражданстве и о выдаче разрешения на постоянное проживание и принять в гражданство РК в упрощенном регистрационном порядке.

Приказ вводится в действие с 12 августа 2024 года.

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