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Четыре секс-притона накрыли полицейские Алматы

Четыре секс-притона накрыли полицейские Алматы Фото: Zakon.kz
Четыре притона выявлены в центральной части Алматы. Все они были замаскированы под частные коттеджи, сообщает Zakon.kz.

Как информируют в пресс-службе ДП города, в результате рейда задержаны 40 человек.

Личности каждого из них проверены по нашим учетам на предмет причастности к каким-либо преступлениям или правонарушениям. К ним приняты меры административного воздействия в соответствии со ст. 449 и ст. 492 КоАП РК. А владельцы заведений привлечены к ответственности за содержание притонов заведомо для занятия проституцией (ст. 450 КоАП РК).Начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев

18 августа в Нур-Султане прикрыли SPA-салон. Работницы салона предоставляли клиентам интимные услуги. В полицию были доставлены 12 человек.

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