Цены на топливо до конца года меняться не будут – Минэнерго

Фото: Zakon.kz

Министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК рассказал, планирует ли Минэнерго увеличение стоимости ГСМ в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Этот вопрос, безусловно, важный и волнует всех граждан. Но в ближайшие 180 дней цены на топливо меняться не будут. Есть подписанный соответствующий приказ. В следующем году посмотрим. Министр энергетики РК Болат Акчулаков По его словам, существенная разница в цене на ГСМ с нашими соседями приводит к перетоку топлива из республики. Разница в цене увеличивается ежегодно. Сейчас она уже более чем в два раза ниже, чем в России и Кыргызстане. У нас много транзитного транспорта. Но плана и прогноза по значительному увеличению стоимости ГСМ на следующий год у нас нет. Болат Акчулаков Ранее Болат Акчулаков разъяснил, как будет работать система верификации данных потребителей дизельного топлива. Читайте также Когда на АЗС начнут проверять данные покупателей дизтоплива Казахстан планирует импортировать до 100 тыс. тонн дизтоплива из России Кого из казахстанцев коснется повышение минимальной заработной платы

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