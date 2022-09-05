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Цены на топливо до конца года меняться не будут – Минэнерго

Цены на топливо до конца года меняться не будут – Минэнерго Фото: Zakon.kz
Министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК рассказал, планирует ли Минэнерго увеличение стоимости ГСМ в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Этот вопрос, безусловно, важный и волнует всех граждан. Но в ближайшие 180 дней цены на топливо меняться не будут. Есть подписанный соответствующий приказ. В следующем году посмотрим.Министр энергетики РК Болат Акчулаков

По его словам, существенная разница в цене на ГСМ с нашими соседями приводит к перетоку топлива из республики.

Разница в цене увеличивается ежегодно. Сейчас она уже более чем в два раза ниже, чем в России и Кыргызстане. У нас много транзитного транспорта. Но плана и прогноза по значительному увеличению стоимости ГСМ на следующий год у нас нет.Болат Акчулаков

Ранее Болат Акчулаков разъяснил, как будет работать система верификации данных потребителей дизельного топлива.

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