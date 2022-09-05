Назначен новый аким Текели

Новым акимом города Текели назначен Алмас Адиль, сообщает Zakon.kz со ссылкой на распоряжение акима Жетысуской области.

Алмас Адиль родился в 1980 году. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности "юриспруденция".

Трудовой путь начал юристом в АО "Кайнар". В разные годы работал юристом в филиалах Казахского национального банка и Казкоммерцбанка в Талдыкоргане, директором ИП "Таникеева М.А.", главным специалистом, руководителем аппарата акима города, заместителем акима города Талдыкоргана, заместителем руководителя областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

С июля 2016 года – аким Коксуского района.

Батыр Молдахметов освобожден от должности акима Текели по собственному желанию. Занимавший ранее пост акима Текели Бахтияр Унербаев покинул пост из-за коррупции подчиненного.