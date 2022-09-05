В Казахстане изменили правила прохождения воинской службы

Указом главы государства от 18 августа 2022 года внесены изменения и дополнения в Правила прохождения воинской службы в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправки касаются исчисления сроков воинской службы, назначения на воинские должности, понижения в должности, присвоения званий, увольнения с воинской службы.

Так, говорится, что для поступивших на воинскую службу по контракту днем поступления будет считаться день издания приказа командира воинской части (учреждения) о зачислении в списки воинской части, а в Службе государственной охраны РК – день издания приказа по личному составу.

Днем окончания воинской службы считается день исключения из списков воинской части (учреждения) в связи с увольнением с воинской службы (окончанием воинских сборов), а также переводом в специальные государственные и правоохранительные органы республики, оформляемого приказом командира воинской части (учреждения), за исключением Службы государственной охраны РК, где увольнение оформляется приказом первого руководителя.

Также говорится, что в срок воинской службы военнослужащему не засчитываются период времени, на который он самовольно оставил воинскую часть или место воинской службы (воинских сборов), а также время отбывания уголовного или административного наказания в виде ареста.

Указывается, что началом периода самовольного оставления воинской части или места воинской службы является время фактического оставления военнослужащим расположения воинской части или места службы, а равно необоснованное неприбытие его в установленный срок к месту воинской службы, окончанием – время явки самого военнослужащего в воинскую часть, органы военного управления или правоохранительные органы либо время его задержания.

Предусматривается, что общая продолжительность воинской службы (выслуга лет) военнослужащего включает в себя все время его воинской службы как по призыву, так и по контракту, а также время прохождения воинских сборов.

Общая продолжительность воинской службы исчисляется как в календарном, так и льготном исчислении в порядке, установленном законодательством РК.

Контракт о прохождении воинской службы заключается в добровольном порядке гражданином РК с уполномоченным должностным лицом в письменном виде по типовой форме, утверждаемой Министром обороны РК по согласованию с первыми руководителями уполномоченных органов.

Контракт вступает в действие со дня издания приказа должностного лица. Перечень должностных лиц утверждается первым руководителем уполномоченного органа.

Военнослужащий, изъявивший желание дальнейшего прохождения воинской службы по контракту, в срок не менее чем за два месяца до истечения срока действующего контракта подает рапорт о заключении нового контракта командиру воинской части.

Как отмечается, военнослужащий, проходящий воинскую службу по призыву, в мирное время после шести месяцев воинской службы и при прохождении им обязательного курса подготовки по одной из военно-учетных специальностей в добровольном порядке может быть направлен, в том числе в составе подразделения или воинской части, для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности за пределами республики.

Также в правила добавлен новый пункт, позволяющий возлагать на гражданское лицо обязанности по невакантной воинской должности на время замещения военнослужащего, находящегося в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Кроме того, регламентирован порядок предоставления краткосрочного отпуска по семейным обстоятельствам.

В указе также говорится о том, что увольнение с воинской службы военнослужащих по состоянию здоровья производится на основании заключения военно-врачебной комиссии.

Увольнение с воинской службы в связи с сокращением штата воинской части производится в случаях отсутствия возможности назначения на другие воинские должности и отказа военнослужащего от назначения на низшую должность.

Увольнение с воинской службы в связи с переходом на государственную службу или государственные учреждения, за исключением перевода в правоохранительные или специальные государственные органы РК, производится по рапорту военнослужащего при поступлении уведомления от первого руководителя государственного органа или государственного учреждения об успешном прохождении военнослужащим конкурса на занятие административной государственной должности и готовности принять его на государственную службу.

Что касается контрактников, то увольнение с воинской службы производится в связи с существенным или систематическим нарушением в отношении него условий контракта на основании рапорта военнослужащего и иных подтверждающих документов.

При этом лица, уволенные с воинской службы, вправе обжаловать решение об увольнении перед вышестоящим командованием, а также в суде в порядке, установленном законами РК.

Указ введен в действие с 31 августа 2022 года.