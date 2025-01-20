Правила прохождения воинской службы изменены в Казахстане

Опубликованы изменения в Инструкцию по применению Правил прохождения воинской службы в Вооруженных силах РК. Новые положения вступают в силу 28 января 2025 года. Меняются нормы относительно сержантов и офицеров, закончивших базовые и академические курсы при вузах, пишет Zakon.kz.

Новеллы вносятся приказом Министра обороны РК от 11 января 2025 года № 18. Документ предусматривает изменения в Инструкцию по применению Правил прохождения воинской службы в Вооруженных силах РК, которая, в свою очередь, утверждена приказом МО РК № 1247 от 22.12.2022.

Изменений немного, и все они посвящены нормам относительно сержантов и офицеров, закончивших базовые и академические курсы при вузах. А именно, приказом исключаются из Инструкции пункты 51, 52 и 53, а также Приложение 8.

Процитируем исключенные пункты, чтобы понятно было, о чем речь.

Пункт 51:

"Лица, прибывшие из правоохранительных и специальных органов и зачисленные в распоряжение министра обороны или соответствующих командиров (начальников), направляются:

для прохождения базовых курсов сержантов при вузах, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, подведомственных Министерству обороны – имеющие специальные звания или квалификационные чины, приравниваемые до сержанта третьего класса включительно; для прохождения базовых курсов офицеров при вузах, реализующих образовательные программы высшего образования, подведомственных Министерству обороны – имеющие специальные звания или квалификационные чины, приравниваемые до капитана включительно; для прохождения академических курсов при Национальном университете обороны Республики Казахстан (далее – Национальный университет обороны) – имеющие специальные звания или квалификационные чины, приравниваемые от майора и выше.

Пункт 52:

"Орган военного управления, в распоряжение которого зачислено прибывшее для дальнейшего прохождения воинской службы лицо, в срок не позднее пяти рабочих дней после его прибытия через кадровый орган направляет в вуз заявку для организации соответствующих курсов".

И, наконец, пункт 53:

"Выданные вузом свидетельство и выписка итоговых оценок об окончании базового курса офицеров по форме, согласно приложению 8 к настоящей Инструкции, являются основанием для издания приказа о назначении на штатную воинскую должность и присвоении воинского звания в порядке переаттестации".

Программы базовых курсов сержантов и офицеров, а также академических курсов разрабатываются Национальным университетом обороны и утверждаются первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба ВС РК".

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть 28 января 2025 года.