Лиз Трасс станет новым премьером Великобритании

5 сентября она была избрана лидером Консервативной партии.

Лиз Трасс с 2021 года занимала пост главы МИД и министра по делам женщин и равных возможностей. За нее проголосовали 81,3 тыс. консерваторов, за ее оппонента Риши Сунака — 60,4 тыс.

Как сообщал Sky News, Джонсон, вероятно, передаст Трасс свои полномочия не раньше завтрашнего дня.