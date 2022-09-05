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Лиз Трасс станет новым премьером Великобритании

Лиз Трасс станет новым премьером Великобритании Фото: Twitter/Conservatives
Лиз Трасс станет премьер-министром Великобритании вместо Бориса Джонсона, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Twitter Консервативной партии.

5 сентября она была избрана лидером Консервативной партии.

Лиз Трасс с 2021 года занимала пост главы МИД и министра по делам женщин и равных возможностей. За нее проголосовали 81,3 тыс. консерваторов, за ее оппонента Риши Сунака — 60,4 тыс.

Как сообщал Sky News, Джонсон, вероятно, передаст Трасс свои полномочия не раньше завтрашнего дня.

7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку из-за скандала, вызванного пьяными домогательствами его протеже, заместителя координатора парламентской фракции Консервативной партии Криса Пинчера.

20 июля 2022 года вместе с Риши Сунаком Лиз Трасс вышла в финальный раунд голосования за пост премьер-министра.

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Анастасия Стативкина
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