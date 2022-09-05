Лиз Трасс станет новым премьером Великобритании
Фото: Twitter/Conservatives
Лиз Трасс станет премьер-министром Великобритании вместо Бориса Джонсона, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Twitter Консервативной партии.
5 сентября она была избрана лидером Консервативной партии.
— Conservatives (@Conservatives) September 5, 2022
𝙅𝙐𝙎𝙏 𝘼𝙉𝙉𝙊𝙐𝙉𝘾𝙀𝘿: @TrussLiz has been elected as the Leader of the Conservative and Unionist Party 👇 pic.twitter.com/kbY2fp5z4X
Лиз Трасс с 2021 года занимала пост главы МИД и министра по делам женщин и равных возможностей. За нее проголосовали 81,3 тыс. консерваторов, за ее оппонента Риши Сунака — 60,4 тыс.
Как сообщал Sky News, Джонсон, вероятно, передаст Трасс свои полномочия не раньше завтрашнего дня.
20 июля 2022 года вместе с Риши Сунаком Лиз Трасс вышла в финальный раунд голосования за пост премьер-министра.
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