Землетрясение в Китае унесло жизни 21 человека

5 сентября в 12:52 произошло землетрясение магнитудой 6,8 баллов в уезде Лудин, префектуре Ганзи, в Сычуане. Глубина очага составляет 16 километров, сообщает Zakon.kz.

21 человек погиб в результате землетрясения, сообщает Центральное телевидение КНР со ссылкой на власти Гардзе-Тибетского автономного округа провинции.

По состоянию на 16:00 по местному времени из-за землетрясения отключена Сычуаньская электросеть, повреждены 3 главных трансформатора. Без света остались 40 000 пользователей, сообщает news.cctv.com.

Государственная электросетевая компания Сычуани среагировала на землетрясение. В аварийно-спасательных работах участвовало более 200 единиц техники.

Ранее, 2 сентября, в акватории Камчатского залива у восточного побережья полуострова произошло землетрясение. Магнитуда подземного толчка составила 5,2, сообщают "Известия".

Очаг располагался на глубине 70 километров.