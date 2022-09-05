Землетрясение в Китае унесло жизни 21 человека
21 человек погиб в результате землетрясения, сообщает Центральное телевидение КНР со ссылкой на власти Гардзе-Тибетского автономного округа провинции.
По состоянию на 16:00 по местному времени из-за землетрясения отключена Сычуаньская электросеть, повреждены 3 главных трансформатора. Без света остались 40 000 пользователей, сообщает news.cctv.com.
Государственная электросетевая компания Сычуани среагировала на землетрясение. В аварийно-спасательных работах участвовало более 200 единиц техники.
Ранее, 2 сентября, в акватории Камчатского залива у восточного побережья полуострова произошло землетрясение. Магнитуда подземного толчка составила 5,2, сообщают "Известия".
Очаг располагался на глубине 70 километров.