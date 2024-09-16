Землетрясение ощутили жители Румынии и Молдовы
Фото: Indiana university
16 сентября в Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. Подземные толчки ощутили и жители Молдовы, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным румынского Института физики Земли, подземные толчки в сейсмической зоне Вранча зафиксировали в 17:40. Очаг залегал на глубине 140 км.
Как уточняется, землетрясение произошло вблизи городов Бузэу (57 км ), Брашов (61 км), Фокшаны (64 км), Плоешть (73 км).
Ранее, 9 сентября, в соседнем Узбекистане произошло землетрясение. Подземные толчки ощутили и жители столицы.
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