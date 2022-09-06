Осень 2022 года принесет богатство трем знакам зодиака
Как отмечено в публикации Ftimes.ru, по словам астролога, главные финансовые счастливчики осени 2022 года – Телец, Близнецы и Стрелец.
Телец
Представители этого созвездия не сомневаются в своих силах, поэтому смогут продемонстрировать, на что способны. Все три осенних месяца они будут находиться в центре внимания. Октябрь окажется для них удачным в плане новой работы.
Близнецы
У Близнецов получится воплотить в реальность все свои идеи. Им поможет хорошо развитое чутье. Астролог утверждает, что представители данного знака с легкостью приумножат свою прибыль. Кроме того, привычный ход жизни Близнецов может изменить неожиданная встреча.
Стрелец
Представители данного знака наконец-то смогут начать свое собственное дело. Есть большая вероятность того, что им предложат новую работу. Правильно выбранный курс поможет им реализовать все задуманное.
Новость по теме