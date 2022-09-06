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Осень 2022 года принесет богатство трем знакам зодиака

астрология финансы удача Фото: pixabay
Российский астролог Елена Борисова рассказала, жизнь каких представителей зодиакального круга кардинально изменят денежные поступления осенью, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Ftimes.ru, по словам астролога, главные финансовые счастливчики осени 2022 года – Телец, Близнецы и Стрелец.

Телец

Представители этого созвездия не сомневаются в своих силах, поэтому смогут продемонстрировать, на что способны. Все три осенних месяца они будут находиться в центре внимания. Октябрь окажется для них удачным в плане новой работы.

Близнецы

У Близнецов получится воплотить в реальность все свои идеи. Им поможет хорошо развитое чутье. Астролог утверждает, что представители данного знака с легкостью приумножат свою прибыль. Кроме того, привычный ход жизни Близнецов может изменить неожиданная встреча.

Стрелец

Представители данного знака наконец-то смогут начать свое собственное дело. Есть большая вероятность того, что им предложат новую работу. Правильно выбранный курс поможет им реализовать все задуманное.

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, представители которых чаще других притягивают к себе неприятности. В Топ-3 вошли рожденные под такими созвездиями, как Скорпион, Рыбы и Телец.

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Анастасия Московчук
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