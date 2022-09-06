Осень 2022 года принесет богатство трем знакам зодиака

Российский астролог Елена Борисова рассказала, жизнь каких представителей зодиакального круга кардинально изменят денежные поступления осенью, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Ftimes.ru, по словам астролога, главные финансовые счастливчики осени 2022 года – Телец, Близнецы и Стрелец.

Телец

Представители этого созвездия не сомневаются в своих силах, поэтому смогут продемонстрировать, на что способны. Все три осенних месяца они будут находиться в центре внимания. Октябрь окажется для них удачным в плане новой работы.

Близнецы

У Близнецов получится воплотить в реальность все свои идеи. Им поможет хорошо развитое чутье. Астролог утверждает, что представители данного знака с легкостью приумножат свою прибыль. Кроме того, привычный ход жизни Близнецов может изменить неожиданная встреча.

Стрелец

Представители данного знака наконец-то смогут начать свое собственное дело. Есть большая вероятность того, что им предложат новую работу. Правильно выбранный курс поможет им реализовать все задуманное.

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