"Евразия" погасила 3 млн тенге за кредит погибшего заемщика

При рассмотрении заявления на выдачу кредита, как правило, банки предлагают заемщикам оформить страховку от несчастного случая. Иногда страховка является обязательным условием для выдачи займа, при этом многие заемщики считают ее бесполезной тратой денег — а вот и зря.

Жизнь — совершенно непредсказуемая штука, а мы ее планируем на годы и даже десятилетия вперед. При этом воля случая может не только поменять планы на жизнь, но и просто внезапно закончить ее.

Долги переходят по наследству

Оформление страхового полиса от несчастного случая или на случай потери трудоспособности является обязательным условием от банков при выдаче крупных займов – на покупку автомобиля или недвижимости – не просто так. Дело в том, что по наследству передается не только имущество, но и все долги, связанные с этим имуществом. И, возможно, нет ничего хуже, чем оставить после себя скорбящим родным еще и долгов на несколько миллионов тенге. Иной раз родственникам выгоднее не вступать в наследство, чем потом обслуживать долги, связанные с ним. Таков закон, и он суров.

Что дает страховка?

Страховка – не только необходимое условие получения кредита, при наступлении несчастного случая она обеспечит выплату кредита перед банком. Ее нужно воспринимать не как дополнительное бремя, а как защиту благополучия своих родных и уверенность в их будущем.

Недавно страховая компания "Евразия" в связи с гибелью в аварии заемщика осуществила выплату 3,35 млн тенге по кредиту. Кредит был выдан на приобретение автомобиля сроком на семь лет, при этом заемщик успел внести всего несколько ежемесячных платежей, прежде чем погиб в результате несчастного случая. Это была первая серьезная покупка для 23-летнего заемщика, его автомобиль унаследовали родители. Выплата от страховой компании полностью погасила основной долг по кредиту перед банком, что позволило закрыть его и оградить родственников от дополнительной финансовой нагрузки.

Естественно, что никакие материальные блага не смогут компенсировать потерю близких. Тем не менее в данном случае страховка избавила родственников погибшего от необходимости выплачивать кредит или вести разбирательства с банком.

Нужно избавляться от предрассудков

Самым большим препятствием для добровольного оформления страховки от несчастного случая являются предубеждения людей. Многие считают, что при оформлении страховки наступление несчастного случая – неизбежность. Это совсем не так.

Стоимость страховки многократно ниже страховой выплаты, и если бы страховой случай наступал всякий раз, то страховые компании давно бы перестали существовать. Страховка – это своего рода асар, когда все вносят свой вклад на будущее тому человеку, с которым случится беда.

Сколько стоит страховка?

В случае, если страховка является обязательным условием для выдачи займа, ее стоимость включается непосредственно в стоимость кредита и незначительно влияет на увеличение ставки. При добровольном страховании стоимость полиса напрямую зависит от перечня страховых случаев и суммы покрытия. Чем больше сумма страхового покрытия, тем выше стоимость полиса.

Какие случаи покрывает страховка?

Страховыми случаями являются смерть, инвалидность I и II группы в результате несчастного случая, произошедшего в период действия договора, например, в результате ДТП или производственной травмы.

Важно помнить, что страховыми случаями не признаются в том числе события, произошедшие в результате противоправных действий страхователя, к примеру, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.

С подробными условиями страхования от несчастного случая лучше ознакомиться в договоре или получить подробную консультацию в офисе страховой компании.