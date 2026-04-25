Выгрузили грунт на дорогу: дерзких водителей арестовали за перевес грузовиков в Астане
По данным ведомства, в ходе совместных рейдов транспортной инспекции и полиции были пресечены факты открытого неповиновения представителям власти, когда водители самосвалов не только отказывались проходить процедуру взвешивания, но и шли на преднамеренное вредительство.
Так, 12 апреля на столичной объездной трассе водители двух грузовиков марки Shacman по указанию представителя частной компании умышленно выгрузили грунт прямо на проезжую часть, заблокировав движение и оказав активное сопротивление проверяющим.
"Все участники инцидента привлечены к административной ответственности, в том числе за перегруз", – сообщили в ведомстве.
Спустя два дня, 14 апреля, инспекторы столкнулись с аналогичным демаршем: три самосвала той же марки проигнорировали законные требования об остановке.
"В результате действенных мер сотрудников полиции транспортные средства были остановлены и направлены на процедуру взвешивания. Проверка показала превышение допустимых весовых параметров, за что наложен адм. штраф". Пресс-служба Министерства транспорта РК
По итогам разбирательств судебные органы вынесли жесткое решение: все семь правонарушителей, причастных к инцидентам, были подвергнуты административному аресту на срок от 15 до 18 суток. Помимо лишения свободы, на владельцев техники наложены штрафы за перегруз, а сами самосвалы водворены на коммунальную штрафную стоянку.
Министерство транспорта РК напоминает, что контрольные мероприятия продолжаются, и призывает перевозчиков строго соблюдать установленные весовые нормы для сохранения дорожного полотна и обеспечения безопасности движения.
