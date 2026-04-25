События

Выгрузили грунт на дорогу: дерзких водителей арестовали за перевес грузовиков в Астане

Фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки, трасса, дорога, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2026 18:52 Фото: unsplash
В Астане серия попыток водителей большегрузов уклониться от весового контроля закончилась массовыми арестами и крупными штрафами. Об этом 25 апреля 2026 года сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, в ходе совместных рейдов транспортной инспекции и полиции были пресечены факты открытого неповиновения представителям власти, когда водители самосвалов не только отказывались проходить процедуру взвешивания, но и шли на преднамеренное вредительство.

Так, 12 апреля на столичной объездной трассе водители двух грузовиков марки Shacman по указанию представителя частной компании умышленно выгрузили грунт прямо на проезжую часть, заблокировав движение и оказав активное сопротивление проверяющим.

"Все участники инцидента привлечены к административной ответственности, в том числе за перегруз", – сообщили в ведомстве.

Спустя два дня, 14 апреля, инспекторы столкнулись с аналогичным демаршем: три самосвала той же марки проигнорировали законные требования об остановке.

"В результате действенных мер сотрудников полиции транспортные средства были остановлены и направлены на процедуру взвешивания. Проверка показала превышение допустимых весовых параметров, за что наложен адм. штраф". Пресс-служба Министерства транспорта РК

По итогам разбирательств судебные органы вынесли жесткое решение: все семь правонарушителей, причастных к инцидентам, были подвергнуты административному аресту на срок от 15 до 18 суток. Помимо лишения свободы, на владельцев техники наложены штрафы за перегруз, а сами самосвалы водворены на коммунальную штрафную стоянку.

Министерство транспорта РК напоминает, что контрольные мероприятия продолжаются, и призывает перевозчиков строго соблюдать установленные весовые нормы для сохранения дорожного полотна и обеспечения безопасности движения.

Ранее сообщалось, что в Казахстане проблему с большегрузами будут решать иначе.

Канат Болысбек
