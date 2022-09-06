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В Казахстане изменили правила вступления в ОСМС

Застраховаться в ОСМС можно по-новому Фото: Zakon.kz
Чтобы стать участником системы ОСМС, теперь не обязательно оплачивать взносы именно за прошедшие 12 месяцев. 5 сентября вступили в силу изменения, которые позволяют оплачивать 12 будущих месяцев и быть застрахованным на весь год, сообщает Zakon.kz

Как рассказали в пресс-службе Фонда социального медицинского страхования, в июле были утверждены изменения в Закон "Об обязательном социальном медицинском страховании".

Как получить статус застрахованного

  • Оплатить пропущенные периоды из 12 прошедших месяцев и продолжать регулярно оплачивать взносы в дальнейшем, чтобы не утерять статус. Этот способ удобен тем, кто имел задолженность, а в настоящее время официально трудоустроился, и за него теперь поступают взносы;

  • Оплатить взносы за 12 будущих месяцев, не включая текущий, и быть застрахованным в течение года. Статус появится со следующего месяца. Если же статус нужно получить уже в текущем месяце, то за него тоже необходимо произвести оплату.

  • Оплачивать взносы нужно отдельно за каждый месяц по 3 000 тенге в качестве самостоятельного плательщика через банки второго уровня, мобильные приложения банков, Казпочту и терминалы оплаты. Все платежи обрабатываются Госкорпорацией "Правительство для граждан" в течение 2-3 дней, после чего будет присвоен статус.

Как проверить статус застрахованности

  • Официальный сайт fms.kz;

  • Контакт-центр 1406;

  • Мобильное приложение Qoldau 24/7;

  • SaqtandyryBot в Telegram;

  • Egov.kz в разделе "Здравоохранение".

До введения новой нормы Закона об ОСМС, статус застрахованности присваивался при наличии последовательных платежей за 12 прошедших месяцев. Поэтому при возникновении необходимости получения медицинской помощи, входящей в перечень ОСМС, незастрахованным нужно было оплатить взносы за пропущенные месяцы, то есть задолженность. Однако не всех этот вариант устраивал. Теперь же появился альтернативный способ застраховаться – оплатив взносы за 12 будущих месяцев, что позволит иметь доступ к медпомощи в ОСМС в течение года. Руководитель управления информационно-разъяснительной работы Фонда социального медицинского страхования Ирина Подскочая

1 сентября в послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу системы обязательного социального медицинского страхования. По его словам система не эффективна, так как медицинские услуги казахстанцы получают не в полном объеме. Он поручил внедрить добровольное медстрахование.

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