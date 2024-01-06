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Три львенка родились в зоопарке Шымкента

Три львенка родились в зоопарке Шымкента Фото: phxere
В Шымкентском зоопарке пополнение. У пары африканских львов родились три котенка. Теперь администрация выступает с просьбой к казахстанцам придумать животным имена, сообщает Zakon.kz.

Видео с семейством кошачьих опубликовали сотрудники зоопарка в соцсетях 5 января 2024 года.

"Дорогие друзья! Мы хотим начать новый 2024 год с хороших, позитивных новостей. 28 октября 2023 года в семействе африканских львов Симбы и Тану родились три котенка. На свет появились два самца и самка. Мы радуемся каждому новорожденному".Пресс-служба зоопарка Шымкента

Также отмечено, что мать растит своих котят с особой добротой, лаской и заботой.

"Сейчас мама и котята чувствуют себя очень хорошо. Играют с родителями, самостоятельно выходят в летний вольер из укрытия. Теперь надо придумать клички малышам, и поэтому мы обращаемся к Вам, наши дорогие подписчики, пишите варианты кличек для новорожденных, а наши сотрудники, которые непосредственно заботятся о котятах, выберут самые понравившиеся варианты. Заранее спасибо!"Пресс-служба зоопарка Шымкента

Комментаторы не растерялись и предложили свои варианты:

  • Нурсат, Нуртас и Багила.
  • Дочь предлагает назвать их Симба и Бенчик. А самочку – Альбатрия.
  • Амур, Арчи и Симона.
  • Пират, Леопольд и Ханна.
  • Симба, Киара, Тимон.
  • Хамзат, Кайра, Кали.
  • Маршел, Райдер, Скай.

25 декабря 2023 года в пресс-службе зоопарка Шымкента заявили, большинство людей ошибочно полагают, что филин – это самец совы. На самом деле, как уточняют специалисты, в совином семействе, насчитывающем более двух сотен видов, это две отдельные разновидности.

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