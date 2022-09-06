Жумангарин сказал, какой должна быть цена на сахар

Отечественным заводам по производству сахара помогут закупить трехмесячный объем бразильского тростникового сахара. Это остановит рост цен. Сахар будет выходить с завода не дороже 460 тенге. Об этом Zakon.kz сообщил в кулуарах правительства Серик Жумангарин.

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана уточнил, что "все деньги будут сконцентрированы".

Речь идет о порядке 50 млрд тенге. У нас четыре завода, которые могут производить 700 тыс. тонн сахара, причем не из свеклы, а из сахарного тростника. Серик Жумангарин

Он напомнил, что потребность Казахстана в сахаре составляет 530 тонн и на предприятиях достаточно мощностей, чтобы обеспечить страну сахаром.

По его подсчетам, население потребляет 230 тыс. тонн, в таком же количестве нуждаются производители соков и 80 тыс. тонн нужно производителям кондитерских изделий.

Что мы предложили? Мы встретились со всеми заводами, организуем работу, доведем на их счета средства и они закупят трехмесячный объем бразильского тростникового сахара. Это значит, что весь год они будут обеспечены сырьем. При этом они гарантируют, что если это сделать, то цена на сахар не будет расти. То есть, с завода сахар дороже 460 тенге не будет выходить, и мы будем достаточно производить на весь Казахстан. Серик Жумангарин

Ранее аналитики сообщали о том, сахар подорожал за год в Казахстане на 87%.

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