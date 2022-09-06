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Воспитателям намерены повысить зарплату и снизить нагрузку

дети, воспитание, Казахстан Фото: Zakon.kz
Первый вице-министр просвещения РК Шолпан Каринова на аппаратном совещании ведомства рассказала о планах по повышению качества воспитания и обучения в детских садах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Шолпан Каринова напомнила, что президент в своем Послании народу Казахстана поручил повысить заработную плату воспитателей детских садов с одновременным снижением рабочей нагрузки на них.

Предлагается снизить соотношение воспитатель – ребенок до 1:12, повысить заработную плату воспитателей детских садов, а также изменить систему аттестации педагогов дошкольных организаций.Первый вице-министр просвещения РК Шолпан Каринова

Она отметила, что на сегодня на одного воспитателя детского сада в Казахстане приходится 25 детей.

Например, в США, Австралии, Финляндии на одного воспитателя детского сада приходится четыре ребенка, а в Турции и Китае – 10 детей. При этом их заработная плата в разы ниже зарплат учителей школ.

1 сентября, выступая с Посланием народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость к 2025 году обеспечить всех детей до шести лет дошкольным образованием.

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