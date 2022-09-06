Школы нового формата планируют строить в Казахстане

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании ведомства рассказал, какими будут школы будущего, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Речь идет о проекте "Комфортная школа". С докладом по данному вопросу выступила первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова. Она сообщила, что в рамках проекта планируется строительство более 800 тыс. ученических мест и решение проблемы трехсменных и аварийных школ.

Вице-министр указала, что эти школы будут оснащены современным учебным оборудованием и мебелью. Будут предусмотрены учебные кабинеты физики, химии, биологии с учебными лабораториями, кабинеты для развития логики, робототехники и так далее.

Планируется ввести также отдельные блоки для начальных классов, для основной и средней школ.

Ее поддержал глава ведомства.

Это особый национальный проект, потому что кроме того, что мы говорим о том, что более 800 тыс. новых ученических мест будет создано, это будут совершенно другие школы – более комфортные. Строительные материалы, проекты, требования и материально-техническое обеспечение этих школ в комплексе будут решать все задачи, будут создаваться необходимые условия для наших детей. Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов

6 сентября Шолпан Каринова сообщила о планах по снижению нагрузки на воспитателей детсадов.