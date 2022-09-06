Польский баскетболист забил мяч в кольцо с помощью соперника

Разыгрывающий мужской сборной Польши по баскетболу Эй Джей Слотер отметился необычным трюком во время матча группового этапа чемпионата Европы с командой Израиля, сообщает Zakon.kz.

В одном из игровых эпизодов польский баскетболист разыграл мяч, намеренно ударив его об спину соперника. После этого он подобрал отскочивший мяч и эффектно положил снаряд в корзину.

По итогам встречи, где поляки одержали победу — 85:76, Эй Джей Слотер стал самым результативным игроком, в его активе 24 очка. После этого матча подопечные Игора Миличича делят первое место в подгруппе D со сборной Израиля, у них по пять баллов.

Следующий матч Польша проведет 6 сентября с командой Голландии, а израильская сборная встретится с Сербией.

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