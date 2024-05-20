Драмой завершился матч сборной Казахстана по хоккею против Польши

Сборная Казахстана по хоккею 21 мая провела заключительный матч группового этапа чемпионата мира против команды Польши, сообщает Zakon.kz.

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В первом периоде соперник открыл счет в большинстве, вскоре счет удалось сравнять благодаря голу Никиты Михайлиса. В третьем отрезке игры второй гол нашей сборной забил Валерий Орехов, а Роман Старченко поставил точку в матче. 3:1 –победа, сборная Казахстана сохранила прописку в топ дивизионе чемпионата мира.

Казахстан – Польша – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

0:1 – 09:11 – Валега (Лыщарчик,Брык) ГБ

1:1 – 12:35 – Михайлис (Шестаков)

2:1 - 50:20 - Орехов (Михайлис, Данияр)

3:1 - 54:25 - Старченко

Ранее в шестом матче на чемпионате мира в топ-дивизионе команда Казахстана крупно уступила США со счетом 10:1.