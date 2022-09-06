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Житель Алматинской области нанес экс-супруге 22 ножевых ранения

полиция ножевые ранения бывшая жена Фото: Zakon.kz
Мужчина напал с ножом на бывшую супругу в Алматинской области. Как рассказали Zakon.kz в полиции, подозреваемый взят под стражу.

Информация об инциденте была опубликована на странице правозащитницы в Instagram 6 сентября.

36-летняя жительница Алматинской области обратилась за помощью и рассказала свою историю. По ее словам, у нее есть три дочери, с мужем развелась в мае 2022 года, после того, как начал пить, дебоширить и угрожать ей.

... он снова на меня напал и пытался задушить, тогда я написала заявление в полицию, его поставили на учет и запретили ко мне приближаться. 3 сентября я вместе с мамой приехала в наш дом, где мы жили. В этот момент он забежал и напал на меня с ножом. Начал меня резать на глазах у мамы, она пыталась его держать. Он нанес мне 22 ножевых ранения, — заявила потерпевшая.

В полиции Алматинской области отреагировали на публикацию в соцсетях и уточнили, что это произошло в селе Шелек.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Енбекшиказахского района по ст. 24, ч. 3, 99, ч. 1 УК РК "Покушение на убийство". В настоящее время назначены экспертизы и проводятся все необходимые следственные действия в целях обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств дела. Пресс-служба ДП Алматинской области

Подозреваемый, как добавили в ведомстве, взят под стражу.

Кроме того, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководством департамента.

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