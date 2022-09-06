Еще один детеныш родился в зоопарке Алматы

Алматинский зоопарк 6 сентября опубликовал в Instagram видео. На кадрах подросший жеребенок лошади Пржевальского, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно – это девочка и появилась она на свет 30 июля, назвали ее Кармэла. Ее отца зовут – Бурабай, а мать – Жуманкул.

Русский географ и исследователь полковник Николай Пржевальский открыл этот вид в 1878 году у озера Лоб-Нор в Средней Азии.

"Лошадь Пржевальского занесена не только в Красную книгу Казахстана, но и в Мировую. Можно сказать, что эти лошадки сохранились только благодаря зоопаркам. И тем радостней рождение нового представителя данного вида. Малышка растет веселой, игривой и с отменным аппетитом. Желаем маленькой Кармэле крепкого здоровья и долгих лет в жизни", – говорится в сообщении Алматинского зоопарка в Instagram.

На сегодняшний день это самый редкий вид диких азиатских лошадей, которые живут на земле с доисторических времен.

6 сентября администрация зоопарка показала поросшего детеныша жирафа.