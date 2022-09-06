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"Казахмыс" поддержит развитие Улытауской области

Казахмыс и развитие Улытауской области Фото: ТОО "Корпорация "Казахмыс"
"Казахмыс" окажет поддержку в реализации комплексного плана социально-экономического развития Улытауской области на 2022-2026 годы. Об этом сообщил председатель правления ТОО "Корпорация "Казахмыс" Эдуард Огай в ходе встречи с акимом области Бериком Абдыгалиулы.

В рамках данного плана при поддержке корпорации "Казахмыс" планируется реализация ряда важных для региона индустриальных и социальных проектов.

На встрече была обсуждена тема по разработке проектно-сметной документации (ПСД) строительства нового перинатального центра (роддома) в Жезказгане. Также корпорация "Казахмыс" подтвердила намерение о строительстве многофункционального спортивного комплекса с бассейном, детско-юношеской академии спорта "Намыс" и поддержке центров для детей с ограниченными возможностями. Кроме того, компания осуществит благоустройство объектов "Кумис булак" и "Тасбулак" в Улытауском районе.

Корпорацией "Казахмыс" было поддержано строительство культурного центра с концертным залом на 500 мест, также акимату области будет оказана помощь по предоставлению жилья для прибывающих работников центральных государственных органов.

Кроме того, "Казахмыс" подтвердил намерение участвовать в создании нового университета в Жезказгане. Наряду с этим, будет оказана поддержка жилищно-коммунальным службам города в части закупа снегоуборочной техники и организации обслуживания дорог в зимний период.

Со стороны корпорации "Казахмыс" будет поддержан проект по строительству нового детского сада в Жезказгане.

На встрече проработаны и детально обсуждены вопросы по подготовке к отопительному сезону и по передаче электрических сетей Улытауского района подразделению ЖРЭК для последующего обслуживания.

Кроме того, Корпорация "Казахмыс" выразила поддержку акимату области по ряду других вопросов.

По итогам встречи запланировано подписание соответствующего меморандума.

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