"Казахмыс" поддержит развитие Улытауской области
В рамках данного плана при поддержке корпорации "Казахмыс" планируется реализация ряда важных для региона индустриальных и социальных проектов.
На встрече была обсуждена тема по разработке проектно-сметной документации (ПСД) строительства нового перинатального центра (роддома) в Жезказгане. Также корпорация "Казахмыс" подтвердила намерение о строительстве многофункционального спортивного комплекса с бассейном, детско-юношеской академии спорта "Намыс" и поддержке центров для детей с ограниченными возможностями. Кроме того, компания осуществит благоустройство объектов "Кумис булак" и "Тасбулак" в Улытауском районе.
Корпорацией "Казахмыс" было поддержано строительство культурного центра с концертным залом на 500 мест, также акимату области будет оказана помощь по предоставлению жилья для прибывающих работников центральных государственных органов.
Кроме того, "Казахмыс" подтвердил намерение участвовать в создании нового университета в Жезказгане. Наряду с этим, будет оказана поддержка жилищно-коммунальным службам города в части закупа снегоуборочной техники и организации обслуживания дорог в зимний период.
Со стороны корпорации "Казахмыс" будет поддержан проект по строительству нового детского сада в Жезказгане.
На встрече проработаны и детально обсуждены вопросы по подготовке к отопительному сезону и по передаче электрических сетей Улытауского района подразделению ЖРЭК для последующего обслуживания.
Кроме того, Корпорация "Казахмыс" выразила поддержку акимату области по ряду других вопросов.
По итогам встречи запланировано подписание соответствующего меморандума.