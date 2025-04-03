"Казахмыс" трансформирует структуру управления и сокращает количество руководящего состава

Корпорация "Казахмыс" начала масштабную реформу управления и кадровой политики, сообщил председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурахмет Нуриев на встрече с трудовыми коллективами в Жезказгане.

Цель изменений – повысить эффективность управления, оперативно решать вопросы работников, улучшить промышленную безопасность, охрану труда и соцподдержку. Также реформа направлена на повышение прозрачности и ответственности на всех уровнях.

В рамках преобразований ликвидируются два управленческих уровня: генерального директора корпорации и генерального директора горно-обогатительного комплекса. Будет пересмотрена и филиальная система, что должно ускорить принятие решений и улучшить коммуникацию внутри компании.

Фото: Казахмыс

В ходе встречи Нурахмет Нуриев поблагодарил Олега Копытова за работу на посту гендиректора компании и пожелал успехов в дальнейшем. Также он представил новых заместителей: Саята Бакирова (по производству) и Галыма Нуржанова (по геологии и развитию).

Что касается трансформации структуры, теперь все производственные предприятия будут реорганизованы по технологическому и географическому принципу. До июня в новой структуре компании будут созданы пять самостоятельных подразделений:

Нұрқазған тау-кен өндірісі;

Жезқазған тау-кен өндірісі;

Қарағайлы тау-кен өндірісі;

Балқаш тау-кен өндірісі;

Шатыркөл-Жайсан тау-кен өндірісі.

Фото: Казахмыс

Каждое подразделение возглавит опытный руководитель, наделенный необходимыми полномочиями для оперативного решения вопросов. Новая система управления позволит передать процесс принятия решений, обеспечивая каждому подразделению автономность в решении производственных, социальных и трудовых вопросов.

В переходный период руководители новых структур займутся перестройкой всех процессов, выстраиванием эффективного взаимодействия и обеспечением бесперебойной работы производства. До 1 июня планируется завершить этап адаптации и наладить работу в обновленном формате.