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Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании

Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании Фото: Twitter/Conservatives
Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании, сообщает Zakon.kz.

По информации lenta.ru, королева Великобритании Елизавета II поручила Лиз Трасс сформировать новое правительство.

Ранее Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона в замке Балморал в Шотландии.

Лиз Трасс с 2021 года занимала пост главы МИД и министра по делам женщин и равных возможностей. За нее проголосовали 81,3 тыс. консерваторов, за ее оппонента Риши Сунака — 60,4 тыс.

7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку из-за скандала, вызванного пьяными домогательствами его протеже, заместителя координатора парламентской фракции Консервативной партии Криса Пинчера.

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