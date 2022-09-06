Женщины в Казахстане первыми подают на развод

По информации Департамента юстиции города Алматы, озвученной на площадке Региональной службы коммуникаций, в этом году в южном мегаполисе значительно увеличилась регистрация рождения, смерти и брака, сообщает Zakon.kz.

В последние годы в Казахстане существенно оптимизированы государственные услуги в сфере регистрации актов гражданского состояния, в Кодекс о браке и семье введены соответствующие поправки. К примеру, повторное свидетельство о рождении можно теперь получить в любом месте, а не обязательно там, где родился человек.

Как пояснила заместитель руководителя Департамента юстиции города Алматы, уполномоченная по этике Зауреш Сатхожина, эти меры предприняты для удобства граждан. По выбору родителей регистрация рождения ребенка может быть проведена проактивным способом, посредством смс-уведомлений.

Сейчас можно зарегистрировать рождение ребенка и выдать свидетельство о рождении даже в тех случаях, если у матери отсутствуют документы, удостоверяющие личность. Тем самым решается проблема безгражданства детей. Также можно присваивать двойные имена и отчества через дефис. Допустим, если отца зовут Али-Аскар, то отчество будет Али-Аскарович или Али-Аскарулы. Заместитель руководителя Департамента юстиции города Алматы, уполномоченная по этике Зауреш Сатхожина

Кроме того, расширен перечень документов для регистрации рождения детей, свидетельства которых были выданы за пределами Казахстана. Например, ребенок родился в Узбекистане и свидетельство о рождении родителям, соответственно, дали там же. Теперь, по новым поправкам, они могут без проблем получить свидетельство казахстанского образца в любом месте на территории нашей страны, указав при этом фактическое место рождения ребенка. Благодаря этому новшеству такие госуслуги, как постановка ребенка на очередь в детский сад, прикрепление к больнице, поликлинике, назначение адресной социальной помощи, снижение долговой нагрузки можно будет получать в электронном виде.

Также исключены некоторые виды регистрации актов гражданского состояния в связи с их автоматизацией. Вместо двух свидетельств – об усыновлении или об установлении отцовства и рождении, будет выдаваться только одно свидетельство о рождении, где будут указаны данные ребенка и родителей. Заместитель руководителя Департамента юстиции города Алматы, уполномоченная по этике Зауреш Сатхожина

Кроме того, автоматизирована процедура регистрации расторжения брака на основании решения суда. Как пояснила спикер, данные автоматически будут поступать в информационную систему Министерства юстиции и в актовой записи о заключении брака будет проставляться отметка о его расторжении.

Вдвое сокращены сроки регистрации брака и теперь можно расписаться на 15-й день после подачи заявления. К слову, по информации департамента юстиции, алматинцы стали чаще вступать в брак и чаще разводиться.

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Все это позволит перевести в цифровой формат процесс оказания государственных услуг и тем самым сократить временные и финансовые затраты граждан.

По словам руководителя отдела регистрации актов гражданского состояния акимата Турксибского района города Алматы Жанны Дюсембаевой, в этом году возраст новобрачных стал выше, а вот возраст разводящихся супругов всегда разный.

Комментируя причины увеличения числа расторжений брака, Жанна Дюсембаева отметила, что в основном расходятся пары, не имеющие совместных детей. Они, как правило, подают заявление по взаимному согласию и не предъявляют друг к другу никаких материальных претензий.

Именно отсутствие детей является одной из причин расторжения брака. Конечно, мы проводим большую работу по сохранению семьи и семейных ценностей. Так, нам удалось сохранить более 80 браков. Наши сотрудники проводили с ними разъяснительную беседу, давали время на раздумье. Руководитель отдела РАГС акимата Турксибского района города Алматы Жанна Дюсембаева

По итогам проведенного регистраторами анализа, кроме отсутствия детей, основными причинами развода является отсутствие постоянной работы, отсутствие своего жилья, либо склонность одного из супругов к употреблению алкоголя, наркотиков, а также измена супругов, несовместимость характеров и неумение находить общий язык.

По решениям судов, поступающих к регистраторам, видно, что инициаторами развода в семьях, имеющих детей, являются преимущественно женщины – до 70%.

По закону в Казахстане брачный возраст наступает с 18 лет, но возможно его снижение. Это происходит в том случае, если невеста в положении, ждет ребенка. На сегодняшний день таких ранних браков, когда молодые люди необдуманно женятся и выходят замуж, становится меньше.

Что касается возраста разводящихся супругов, то он разный. Расходятся и молодые, и пожилые супруги, прожившие вместе много лет. Бывают случаи, когда представители старшего поколения приходят в РАГС и говорят, что уже давно не живут вместе и хотят документально оформить это.

Регистраторы рассказали и о необычных именах, которыми нарекают своих детей алматинцы.

Например, одна семья решила назвать свою дочь Версавия. За 30 лет работы в ЗАГСе я ни разу не слышала это имя и решила посмотреть, что оно означает. Оказалось, это имя королевы. В этой же семье второго ребенка назвали Вилария. Это имя тоже относится к королевской особе. Также сейчас очень много исламских имен, это тоже одна из тенденций сегодняшнего дня. Так, стало много мальчиков с именем Адам, хотя раньше это было редкое имя. Руководитель отдела РАГС акимата Турксибского района города Алматы Жанна Дюсембаева

Одной из хороших новостей стало увеличения числа рождения детей. Только в Турксибском районе Алматы в этом году на свет появилось более чем три тысячи новорожденных, а в густонаселенном Алатауском районе – свыше шести тысяч.